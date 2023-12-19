快訊

消基會批高酒精濃度咖啡「挑戰國法」兩大超商回應了

持續更新／2024大選最新5家民調整理！一圖看懂3組總統候選人民調變化

亞洲經典健力錦標賽 台灣63金16銀4銅

中央社／ 吉隆坡19日專電
2023亞洲經典健力錦標賽台灣參賽選手合影。 （中華民國健力協會提供）中央社
2023亞洲經典健力錦標賽台灣參賽選手合影。 （中華民國健力協會提供）中央社

2023年亞洲經典健力錦標賽昨天落幕，台灣獲63金16銀4銅佳績，教練張靜芳表示，今年囊獲金牌是歷年參賽之冠，盼明年世錦賽與亞錦賽能再接再厲，奪得參與2025世運門票。

2023亞洲經典健力錦標賽10日到18日在馬來西亞柔佛州新山舉行，台灣共有28名選手參賽，包括參與公開組男、女選手6名；青少年與青年組男、女11名；長青組男、女選手11名。

張靜芳今天表示，台灣選手在這次賽事中整體表現相當不錯，特別是公開組選手楊森、黃彥慈與王培宇，這3名選手的目標是代表台灣出賽2025年世運，如果在明年舉行的世錦賽拿下前3名、亞錦賽奪得最佳舉者，將能奪得參與2025世運門票。

她指出，公開男子組選手楊森奪得120公斤級蹲舉、臥舉、總和金牌，均破亞洲紀錄。楊森是上屆世運總和銀牌，未來目標著眼2025世運總和金牌。

2023亞洲經典健力錦標賽公開男子組選手楊森（中）奪得120公斤級蹲舉、臥舉、總和金牌。 （中華民國健力協會提供）中央社
2023亞洲經典健力錦標賽公開男子組選手楊森（中）奪得120公斤級蹲舉、臥舉、總和金牌。 （中華民國健力協會提供）中央社

在公開女子組部分，張靜芳說，黃彥慈奪得57公斤級蹲舉、臥舉、總和金牌，硬舉銀牌，其中在臥舉與總和均破亞洲紀錄。黃彥慈在上屆世運雖未獲獎牌，但期盼在2025年世運奪牌。

她指出，公開男子組選手王培宇則有望首次拿到2025世運門票。王培宇奪得120+公斤級蹲舉、臥舉、硬舉、總和金牌，在蹲舉、硬舉、總和均破亞洲紀錄。

另外，青年女子組選手沈玓儞拿下84公斤級的蹲舉、臥舉、硬舉、總和金牌，其中在蹲、硬舉、總和均破亞青紀錄。青少年男子組選手黃雍晉在120公斤級部分奪下蹲舉、臥舉、硬舉、總和金牌，他在蹲舉、臥舉、總和均破亞青少紀錄。

2023亞洲經典健力錦標賽青年女子組選手沈玓儞（右3）拿下蹲舉臥舉硬舉總和金牌。 （中華民國健力協會提供）中央社
2023亞洲經典健力錦標賽青年女子組選手沈玓儞（右3）拿下蹲舉臥舉硬舉總和金牌。 （中華民國健力協會提供）中央社

張靜芳說，男子長青1組選手馮慶弘是台灣這次賽事中的最佳舉者，目標繼續刷新亞洲紀錄，除在蹲舉、臥舉拿下金牌，也在臥舉、硬舉、總和中破亞洲長青1紀錄。

張靜芳說，2023年亞洲經典健力錦標賽參賽國家還包括日本、馬來西亞、新加坡、香港、中國、泰國、越南、印尼、汶萊、菲律賓、斯里蘭卡、印度、伊朗、巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、埃及、哈薩克、吉爾吉斯、蒙古、烏茲別克等國，台灣選手這次表現亮眼。

世錦賽

延伸閱讀

港民主黨主席：沒人提「結束」 沒資源仍堅持運作

亞洲健力賽紀錄保持人嘉義62歲Ｑ嬤上演意外傳奇人生

韓風模擬市民《inZOI》亮相 網友：擬真度超高

2023臺北城市盃國際電競大賽決戰 台北、香港、東京、首爾熱血交鋒

相關新聞

亞洲經典健力錦標賽 台灣63金16銀4銅

2023年亞洲經典健力錦標賽昨天落幕，台灣獲63金16銀4銅佳績，教練張靜芳表示，今年囊獲金牌是歷年參賽之冠，盼明年世錦...

羽球／92歲戴奶奶當運動代言人 和戴資穎喊「加油」

為推廣民眾建立規律運動習慣、鼓勵民眾就近使用公園設施運動，正確使用避免運動傷害及預防肌少症，高雄市政府衛生局特邀請羽球「...

網球／烏克蘭女將拒出戰俄羅斯小將 大會找男子選手代打獲勝

烏克蘭女將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）拒絕在法國Negometal網球表演賽，與俄羅斯16歲小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva）交手，大會臨時找一名世界排名1000外的男子選手，

羽球／戴資穎積分重回9萬 BWF公布世界排名仍是第4

世界羽聯（BWF）今天公布最新世界排名，我國一姊戴資穎在年終賽封后後，積分重返9萬，但仍維持世界第4。 戴資穎在年終賽擊敗南韓球后安洗瑩和西班牙名將馬琳（Carolina Marín），奪下本季

運博會23日登場 玩到跨年

隔3年再登場的台灣運動產業博覽會，今年以「現時動態」為主題，周六將在松山文創園區開幕，為期10天盛會橫跨耶誕佳節和跨年周...

羽球年終賽／兩度搶冠都敗給戴資穎 馬琳：仍以自己為榮

西班牙前球后馬琳（Carolina Marín）相隔3年再打進BWF年終賽最終戰，和生涯獨缺的大賽金盃仍差最後一哩路，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。