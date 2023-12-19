亞洲經典健力錦標賽 台灣63金16銀4銅

2023年亞洲經典健力錦標賽昨天落幕，台灣獲63金16銀4銅佳績，教練張靜芳表示，今年囊獲金牌是歷年參賽之冠，盼明年世錦賽與亞錦賽能再接再厲，奪得參與2025世運門票。

2023亞洲經典健力錦標賽10日到18日在馬來西亞柔佛州新山舉行，台灣共有28名選手參賽，包括參與公開組男、女選手6名；青少年與青年組男、女11名；長青組男、女選手11名。

張靜芳今天表示，台灣選手在這次賽事中整體表現相當不錯，特別是公開組選手楊森、黃彥慈與王培宇，這3名選手的目標是代表台灣出賽2025年世運，如果在明年舉行的世錦賽拿下前3名、亞錦賽奪得最佳舉者，將能奪得參與2025世運門票。

她指出，公開男子組選手楊森奪得120公斤級蹲舉、臥舉、總和金牌，均破亞洲紀錄。楊森是上屆世運總和銀牌，未來目標著眼2025世運總和金牌。

2023亞洲經典健力錦標賽公開男子組選手楊森（中）奪得120公斤級蹲舉、臥舉、總和金牌。 （中華民國健力協會提供）中央社

在公開女子組部分，張靜芳說，黃彥慈奪得57公斤級蹲舉、臥舉、總和金牌，硬舉銀牌，其中在臥舉與總和均破亞洲紀錄。黃彥慈在上屆世運雖未獲獎牌，但期盼在2025年世運奪牌。

她指出，公開男子組選手王培宇則有望首次拿到2025世運門票。王培宇奪得120+公斤級蹲舉、臥舉、硬舉、總和金牌，在蹲舉、硬舉、總和均破亞洲紀錄。

另外，青年女子組選手沈玓儞拿下84公斤級的蹲舉、臥舉、硬舉、總和金牌，其中在蹲、硬舉、總和均破亞青紀錄。青少年男子組選手黃雍晉在120公斤級部分奪下蹲舉、臥舉、硬舉、總和金牌，他在蹲舉、臥舉、總和均破亞青少紀錄。

2023亞洲經典健力錦標賽青年女子組選手沈玓儞（右3）拿下蹲舉臥舉硬舉總和金牌。 （中華民國健力協會提供）中央社

張靜芳說，男子長青1組選手馮慶弘是台灣這次賽事中的最佳舉者，目標繼續刷新亞洲紀錄，除在蹲舉、臥舉拿下金牌，也在臥舉、硬舉、總和中破亞洲長青1紀錄。

張靜芳說，2023年亞洲經典健力錦標賽參賽國家還包括日本、馬來西亞、新加坡、香港、中國、泰國、越南、印尼、汶萊、菲律賓、斯里蘭卡、印度、伊朗、巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、埃及、哈薩克、吉爾吉斯、蒙古、烏茲別克等國，台灣選手這次表現亮眼。