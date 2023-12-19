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羽球／92歲戴奶奶當運動代言人 和戴資穎喊「加油」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎高齡92歲的奶奶拍攝體健設施操作教學影片，今天也親自出席影片發表記者會。圖／高雄市政府衛生局提供
戴資穎高齡92歲的奶奶拍攝體健設施操作教學影片，今天也親自出席影片發表記者會。圖／高雄市政府衛生局提供

為推廣民眾建立規律運動習慣、鼓勵民眾就近使用公園設施運動，正確使用避免運動傷害及預防肌少症，高雄市政府衛生局特邀請羽球「一姊」戴資穎的92歲奶奶擔任代言人，和市府發言人周璟瑜及高師大體育系鄭漢吾系主任教學團隊共同拍攝體健設施操作教學影片，今天短片發表記者會戴奶奶也親自出席，並和目標巴黎奧運的戴資穎溫情喊「加油」。

剛在BWF年終賽高捧金盃的小戴和奶奶感情好，不時在社群分享和奶奶的互動，高齡92歲的戴奶奶也成最佳運動代言人，常到公園運動的她透過短片分享使用經驗，呼籲更多市民重視運動的重要性及一起到公園運動。

今天戴資穎爸爸戴楠凱陪同戴奶奶出席短片發表記者會，除戴奶奶和小戴喊「加油」，「戴爸」提到女兒年終賽表現，驕傲神情也藏不住。

「年終賽了，選手身上都有傷，如何與傷為伍，不要惡化，大家都很努力。」戴楠凱提到，所有選手都很辛苦，小戴能走到最後，並在杭州一面倒加油中拿下冠軍，十分不易，不過巴黎奧運積分要計算到明年4月底，小戴仍要繼續爭取積分，目標排到前4的種子序，在巴黎奧運取得有利位置。

依據運動現況調查，民眾最常運動的場所就是身邊的公園，另根據110年內政部營建署的統計資料，高雄市「已闢建公園綠地」佔比達百分之6.42，全國第一，高雄市政府衛生局去年就開始辦理公園體健設施班，今年進一步拍攝教學影片，教導民眾善用器材，並將影片連結製成QRcord，使更多人可以不受時間地點限制，隨點隨看。

戴資穎 羽球

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