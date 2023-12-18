杜拜帕拉羽球國際賽 台灣代表隊勇奪1金1銀2銅

「2023杜拜帕拉羽球國際賽」於12月13日至17日在杜拜舉行，台灣羽球國家代表隊共7名選手方振宇、蒲貴煜、胡光秋、楊伊宸、吳于嫣、蔡奕琳及葉恩銓出賽，最後贏得1金1銀2銅的亮眼佳績。

第5屆「2023杜拜帕拉羽球國際賽」（5th FazzaDubai Para-Badminton International 2023）由「世界羽球聯合會」（簡稱羽球世聯，Badminton WorldFederation, BWF）主辦，在杜拜的納薩爾俱樂部（AlNasr Club）舉行，是BWF於本年度組織的最後一場巡迴賽賽事。參賽陣容涵蓋41個國家，共有300多名羽球運動員出場參加。

總結此次比賽結果，台灣代表隊在第5（SU5）級中，由方振宇、蒲貴煜獲得男雙打銀牌；蒲貴煜獲得男單打銅牌。在第6（SS6）級中，由吳于嫣、蔡奕琳獲得女雙打金牌；蔡奕琳獲得女單打銅牌。

「2023杜拜帕拉羽球國際賽」於12月13日至17日在杜拜舉行，台灣派出羽球國家代表隊7名選手出賽，最後獲得1金1銀2銅的亮眼佳績。圖為比賽會場照片。圖／駐杜拜台北商務辦事處提供

本次帶隊領隊謝季宏表示，此次比賽是2024年巴黎夏季帕拉林匹克運動會（Paris 2024 Paralympic Game）前的一項重要積分賽。為增加積分及排名，選手們都卯足全力投入賽事。

依據羽球世聯規定，明年2月在泰國芭達雅舉行的2024年帕拉羽球世界錦標賽（2024 Para BadmintonWorld Championships in Pattaya），將會是3月31日帕運資格賽結束前的最後一場比賽。

駐杜拜台北商務辦事處處長張治平及同仁於17日到場為選手加油，觀看選手方振宇及蒲貴煜與馬來西亞選手交鋒，爭奪男子雙打金牌戰，最終我國選手拿下亞軍。

帕拉林匹克運動會（Paralympic Games），簡稱帕運會（或帕運、帕奧），是一項專為身心障礙運動員舉辦，與奧運同等級的綜合型國際體育賽事。參賽運動員均為患有移動障礙、截肢、失明、腦性麻痺等身心障礙者。

羽球參賽選手依照個人身體狀況分為6個等級：2個輪椅級（WH1：雙腿和軀幹損傷、WH2：單或雙腿損傷，但軀幹微傷或無傷）；4個站立級（SL3：單或雙腿損傷，平衡感較差、SL4：單或雙腿損傷，平衡感較佳、SU5：上肢損傷、SS6：因損傷或基因而身形偏小）。