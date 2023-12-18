3對3／黑豹弟冠軍戰「絕殺」阿比伯大專校院錦標賽另類2連霸

「2023大專校院3對3籃球錦標賽」全國8強決賽昨天在台中火車站登場，公開男子組冠軍戰一路激戰到延長賽，中信金融管理學院A靠上屆代表醒吾奪冠的阿比伯外線「絕殺」，以16：15險勝台南應用科技大學A，阿比伯完成個人另類二連霸；女子組國立台灣師範大學A在杭州亞運國手陳昱潔強勢演出帶領下，以16：12力壓台北市立大學B，隊史首度拿下3對3女籃冠軍。

阿比伯去年是醒吾成員，當時靠隊友林展右外線絕殺，相隔一年幾乎同樣劇本「神複製」，阿比伯透露當下沒多想，就是積極面對每一球。哥哥是職籃T1聯盟球星「黑豹」阿巴西，阿比伯也跟著走上籃球路，他分析以往打3對3的經驗，防守、外線都是關鍵，封鎖對手投射、自己也要把握機會，才能拿下關鍵勝利。

女子組封后的台師大A，4強賽先擊敗自家學妹，冠軍戰碰北市大B，陳昱潔遠投近切頻頻得手，開局就取得11：2領先，終場就以16：12勝出。包辦半數得分的陳昱潔有亞運國手資歷，杭州返國率隊打下隊史第一座3對3冠軍，她笑說：「很開心、很不可思議，每個人都很棒！」

經驗相對豐富的陳昱潔，賽前不吝與隊友分享3對3的戰術、跑位方法，並鼓勵隊友善用個人能力；她也提到，個人在3對3賽場也有成長，過往會害怕防守比自己矮小快速的對手，現在更有企圖心，「我變得比較勇敢，相信自己有能力面框攻擊、一對一打得掉，防守也相信自己一定可以守下來！」

3對3籃球一大特色是更多舉辦場域的可能性，並結合城市進行運動推廣，大專體總會長王淑音表示，感謝教育部和台中市政府的支持協助，讓大專3x3賽事連三屆造訪，前進市府廣場甚至本屆再返火車站，都讓選手和觀眾有很棒的體驗。台中市政府體育局局長李昱叡也現身開幕典禮，除了歡迎大專籃球好手再度齊聚「酷城市」獻技，期待持續積極互動，成為大專體育和3x3籃球發展的助力。

【2023大專3x3籃球錦標賽 各組成績】

公開男生組 冠軍：中信金融管理學院A（張順凱、諾曼、穆清、阿比伯） 亞軍：台南應用科技大學A（許詠森、洪瑋澤、兵品緯、周楨庭） 季軍：台南應用科技大學B（林子雋、蔡凱澔、葉宣佑、陳淵文） 殿軍：國立臺灣體育運動大學B（吳峻霆、洪浩修、王俊傑、洪志宣） 公開女生組 冠軍：國立臺灣師範大學A（陳昱潔、林佳蓉、林品妤、湯書淳） 亞軍：臺北市立大學B（侯子映、方曉晴、尹湘雲、呂倩玟） 季軍：文化大學B（劉倩伶、曾萱儀、鄭慧慈、郭虹廷） 殿軍：國立臺灣師範大學B（許潔晞、古寶誼、張文馨、謝蕎亦） 一般男生組 冠軍：鑫冠茶葉（邵柏叡、陳韋名、江京騁、林庚翰） 亞軍：喬丹不會飛x中正不動產（潘士凱、盧德倫、許鐙元、陳佑昇） 季軍：輸贏全看命（李易翰、周睿茂、李芢澔、陳浩平） 殿軍：小貓咪（蔡鎮宇、趙晉緯、吳秉諴、莊閎棋） 一般女生組 冠軍：台中科大A（許泳筑、姜怡均、王邦馨、林采萱） 亞軍：東吳大學A（楊舒涵、吳茹雰、臧釩均、吳沂霈） 季軍：高雄科大C（李純妤、陳奕君、姚宜彤、李欣苹） 殿軍：中信金融管理學院女籃（唐詩玲、吳亞拿、蕭妮佳、歐書榕）