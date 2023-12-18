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羽球年終賽／決賽展韌性 小戴4度封后
4強賽先演出史詩級逆轉，我國名將戴資穎昨在BWF羽球年終賽決賽再展韌性，面對世界排名第5的西班牙前球后馬琳，小戴輸掉首局再追兩局，最終以12：21、21：14、21：18迎接生涯第4座年終大賽金盃，20萬美金冠軍獎金入袋，為今年球季完美作結。
世界排名第4的戴資穎，年終賽前兩站都因傷退賽，年底封關大戰分組最終賽又敗給南韓「世界球后」安洗瑩，但4強賽再遇安洗瑩上演經典一戰，決勝局從10：19落後下逆轉勝。昨天和馬琳上演生涯第23度交鋒，小戴首局雖讓出，但第二局扳平戰局，決勝局更在12：12時連拿6分拉開領先，最終在第3個「冠軍點」兌現勝利，靠馬琳回球出界收下年終大賽金盃。
奪勝當下，小戴蹲在球場，起身後和杭州觀眾致意，還將球拍拋給球迷，再站上台領取個人本季第3座冠軍。回顧奪冠當下，她透露當下只想「好累」，她說：「因為受傷沒有好好的訓練，所以身體狀況其實都不太理想。」
年終賽在杭州舉行，小戴2個月前杭州亞運爆冷出局，舊地重遊摘下破賽史紀錄的第4冠，目標巴黎奧運的她說，「好好繼續準備明年的比賽吧。」
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