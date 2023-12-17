足球／英超球員心臟驟停意外 固定檢測仍難防

驚險一瞬間！英超16日深夜的伯恩茅斯與盧頓鎮一戰，盧頓隊長、29歲的洛克耶在第65分鐘無碰撞倒地，當下發現心臟驟停、送醫救治，最終所幸狀態穩定，球賽也取消。足球場上心臟驟停並非罕例，洛克耶今年5月時就發生過，而近年嚴重案例包含2021年歐國盃，丹麥王牌「愛神」艾里克森心臟驟停倒地、所幸無礙。儘管英超固定做檢測，但心臟問題仍難提前發現。

球員心臟驟停

「草根傳奇」盧頓鎮遭遇打擊。根據《英國廣播公司》報導，台灣時間16日深夜，盧頓鎮作客到伯恩茅斯，雙方戰到下半場第65分鐘時，盧頓鎮隊長洛克耶突然在無碰撞下倒地，隊醫迅速上前發現他心臟驟停，比賽當場中斷，將他送醫救治，全場球迷隨後鼓掌、高呼洛克耶名字，替他祈禱，盧頓鎮少帥愛德華茲當場淚崩。

盧頓鎮隨後發布聲明，感謝雙方球隊隊醫有效協助，洛克耶送醫後狀態穩定，將做進一步的治療。英超聯賽官方聲明提到，由於醫療事故，這場比賽將被取消，並對本日參賽的選手與洛克耶本人表示同情。

事實上，這不是洛克耶首度出現心臟問題，他在今年5月英冠的季後賽就發生過無碰撞倒地，心臟驟停在足球場上更不是少見案例，高密度與高強度的對抗下，時有所聞。

心臟問題難防

近年最知名案例就是2021年歐國盃，當時丹麥隊王牌「愛神」艾里克森心臟驟停倒地，所幸丹麥隊長克亞爾迅速發現問題重大、即時急救，並高呼隊醫抬上擔架，帶領隊友們擋住轉播方與球迷視線，最終愛神順利被救治。而後愛神在長時間接受醫生評估後，仍舊能回歸足球場，他也裝上植入式心律除顫器（ICD），降低事發機率。

英國16到25歲職業足球員每2年都必須接受一次精密的心臟檢查，仔細確認心臟功能與結構是否有可疑異狀，但即便如此，仍無法保證找出潛在問題，權威醫生沙爾馬就提過，有些心臟異常症狀不一定在少年或青年階段發生，也可能30多歲才開始出現異常，可能是近期即便突然影響心臟，這仍是足球場上難以完全預防的未爆彈。

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