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羽球年終賽／戴資穎逆轉安洗瑩 今爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
我國羽球一姊戴資穎，昨天在BWF年終賽4強賽演出大逆轉，今天力拚這項比賽個人第4冠。（法新社）
我國羽球一姊戴資穎，昨天在BWF年終賽4強賽演出大逆轉，今天力拚這項比賽個人第4冠。（法新社）

我國羽球一姊戴資穎在BWF羽球年終賽連續2天與世界球后安洗瑩交鋒，昨天4強賽雙方在前兩局打完戰成平手，戴資穎末局在一度以10：19落後的情況下上演絕地反撲，一度化解對手4個賽末點，最終以19：21、21：15、22：20逆轉勝出，不僅搶下決賽門票，更終止對戰6連敗。

從今年亞錦賽過後就不曾再贏過安洗瑩的戴資穎，在前天年終賽分組賽最後一戰面對安洗瑩以直落二敗北，苦吞對戰6連敗，不過靠著同組的印尼東宗擊敗南韓金佳恩，仍晉級到4強賽。在抽籤決定4強對手後，戴資穎又與安洗瑩狹路相逢。

在首局賽事中戴資穎就與安洗瑩展開激烈拉鋸，有多次超過20拍以上的來回，最終安洗瑩以21：19先下一城，但第二局戴資穎要回比賽節奏，以21：15扳回一城。

決勝局安洗瑩決定加快進攻腳步，也讓她一度取得19：10的大幅領先，不過戴資穎先是連追6分，更在安洗瑩取得4個賽末點時將其全數化解，最終反以22：20勝出，搶下生涯第7張年終賽決賽門票，並將遭遇馬琳，挑戰生涯第4冠。

對於中斷了對戰安洗瑩的6連敗，還上演絕地大逆轉，戴資穎賽後坦言在局末大幅落後的情況下，其實並沒有想太多，反而是選擇放開去打，「在這樣落後的情況下，想要反超她是有一定難度的，因為她的失誤比較少。」

談到今天的冠軍戰，戴資穎則說：「我的身體狀況還是沒有很好，傷病也還在復原中，但都打到現在了，希望明天自己能再堅持一下。」

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