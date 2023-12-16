桌球／WTT支線賽連過4關！直落3橫掃羅馬尼亞小將 莊智淵闖進男單4強

台灣「桌球教父」莊智淵在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽比耶拉站連過4關，包括今晚男單8強賽，以直落3橫掃18歲羅馬尼亞小將莫維萊亞努，闖進4強。

世界排名第38莊智淵本週孤軍奮戰，參加在義大利舉行的WTT支線賽義大利比耶拉（Biella）站賽事，名列男單第4種子，前2輪面對匈牙利選手史祖迪（Adam Szudi）、盧森堡選手美拉德諾維奇（Luka Mladenovic），都以3比1過關，16強賽再以3比0力挫奧地利選手萊文科（Andreas Levenko）。

莊智淵今晚在8強賽登場，對手是18歲羅馬尼亞小將莫維萊亞努（Darius Movileanu），莊智淵以7比2開局，但隨後對手以一波6比1攻勢迎頭趕上，莊智淵臨危不亂，連得3分，以11比8先聲奪人。

莊智淵次局掌控比賽節奏，以11比5再拿下1局，第3局一開始則強拉出7比0攻勢，讓這場比賽沒有太多懸念，莊智淵最終以11比3勝出，前進4強。

莊智淵下一戰對手將與伊朗的阿拉米揚（Noshad Alamiyan）、希臘選手吉奧尼斯（Panagiotis Gionis）之間勝方，爭奪決賽席次。