王冠閎主持初體驗自評8分 湯智鈞慶幸沒念錯名字

第3屆宏願典範運動教練獎頒獎典禮今天登場，連3年擔任主持人、射箭選手湯智鈞坦言，仍會緊張，但至少沒念錯名字，而「台灣蝶王」王冠閎對於主持初體驗感到新奇，自評8分（滿分10分）。

有教練界的金馬獎之稱的宏願典範運動頒獎典禮，今年邁入第3屆，今天在台北凱達大飯店登場，湯智鈞過去2屆頒獎典禮與雷千瑩攜手主持，這次身邊的搭檔則換成杭州亞運男子200公尺蝶式銀牌得主王冠閎。

談到宏願典範教練獎，王冠閎認為，與教練關係就如同家人，相處時間並不比家人少，且不只是游泳，教練也會傳授做人處事的道理，「教練對我影響非常大，有好的教練，才有優秀的選手」。

湯智鈞、王冠閎順利完成主持任務，湯智鈞儘管是第3度接下主持棒，還是會緊張，但他笑著說：「兩人是天作之合，默契很好，沒什麼問題。」

一旁的王冠閎面對初次主持，顯得老神在在，並自評8分（滿分10分），他表示：「第一次滿新奇、興奮，其實我覺得主持是個很開心個過程，反而滿享受。」

湯智鈞開玩笑地給自己打了10分的滿分，他表示，今天主持表現比原先預想還要好，「我沒有把名字念錯，就是好事」。

今天頒獎典禮中，獲頒宏願獎與獎金新台幣30萬元的花蓮卓溪國小校長田楊橋，在教育界奉獻33年，培育出許多出色的田徑及射箭選手，有「台灣最速男」之稱的楊俊瀚就是其一，楊俊瀚特地到場恭賀。

獲得全人培育獎、教練林漢森，也在培育選手這條路上，堅持近40年，不只培養出許多優秀選手，家中2個兒子也都在體育運動界有亮眼成績，其中大兒子是棒球好手林哲瑄，小兒子是複合弓教練林哲瑋。