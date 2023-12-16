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羽球年終賽／戴資穎戰安洗瑩吞敗 仍奪4強門票
我國羽球一姊戴資穎昨天在BWF年終賽女單分組賽最後一戰，遭遇南韓世界球后安洗瑩，儘管最終以17：21、15：21直落二敗下陣來，但在同組的印尼東宗苦戰三局後拍落南韓金佳恩後，戴資穎仍是以分組賽2勝1敗奪下4強賽門票。
生涯曾3度在年終賽摘下后冠的戴資穎，今年年終賽前的兩站賽事都因膝蓋傷勢退賽，但本周至中國杭州挑戰生涯第4冠，她也在分組賽前兩戰連退東宗與金佳恩，讓她昨天與安洗瑩之戰只要拿下一局就能晉級4強。
戴資穎在比賽中陷入苦戰，加上第二局她所在半場地墊還一度出現問題，導致賽事一度停擺近10分鐘，大會卻緊急用膠帶補貼，讓一旁的戴資穎也露出傻眼表情，而最終戴資穎也以直落二吞下對戰6連敗，並讓安洗瑩先搶下分組首張4強門票。
所幸，A組最後一場比賽東宗在與金佳恩的三局苦戰中勝出，讓原本有機會與戴資穎爭奪4強門票的金佳恩遭淘汰，由戴資穎拿下第二張門票，至於B組則由中國陳雨菲與西班牙馬琳晉級，女單「F4」其中3人再度在四強聚首。
對於再度不敵安洗瑩，戴資穎賽後坦言儘管與她有不錯的對抗，但自身失誤還是偏多，她也誇讚安洗瑩是一名相當穩定的選手，要取勝確實相當不容易，接下來不管對上誰都必須要想辦法減少失誤。
戴資穎過去曾6度闖進到羽球年終賽決賽，並且在2014、2016與2020年3度奪冠，過去4年女單后冠則正好被「女單F4」各包辦一屆。
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