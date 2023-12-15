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2025雙北世界壯年運動會 2024年2月17日開放報名

中央社／ 新北15日電
2025雙北世界壯年運動會組織委員會議15日在新北市舉行，台北市副市長林奕華（左）、新北市副市長劉和然（右）共同頒發組織委員聘書給台北市政府副秘書長林哲宏（中）。（新北市政府提供）
2025雙北世界壯年運動會組織委員會議15日在新北市舉行，台北市副市長林奕華（左）、新北市副市長劉和然（右）共同頒發組織委員聘書給台北市政府副秘書長林哲宏（中）。（新北市政府提供）

2025雙北世界壯年運動會組織委員會今天於新北開委員會議；體育處表示，35種運動競賽，將於明年2月17日開放報名，同時推動30條觀光遊程與各類文化體驗活動。

市府體育處發布新聞表示，雙北世壯運第6次委員會議，今天由新北市副市長劉和然、台北市副市長林奕華共同主持會議。教育部及各協辦縣市代表等59名委員都出席會議。

劉和然說，盼雙北結合文化、觀光及國際交流，共同打造最具台灣特色的亞洲首場世壯運。將規劃30條觀光遊程、走訪各縣市跨域聯合行銷、在雙北市境內籌劃兼具現代及傳統的藝文節目，讓世界各國選手體驗台灣的友善。

林奕華表示，2025雙北世壯運將是展現台灣文化、觀光旅遊特色的國際運動賽會；雙北作為主辦城市，將與各縣市政府合作，竭盡全力為選手和觀眾打造新的運動體驗，並展示雙北好客精神。

組織委員會議執行辦公室報告整體籌備進度、賽會報名政策規劃，及賽會競賽計畫。賽事將於2025年5月17日至30日舉行，2024年2月17日啟動報名，前2個月報名享有7折的超早鳥優惠。賽會相關訊息都在2025世壯運官網。

世壯運

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