田徑／聽障女將許樂獲富邦人壽贊助 自評112年70分

台灣聽障田徑國手許樂今天獲富邦人壽贊助，接下來將有更多資源延續選手生涯。經過一整年的征戰，許樂給自己打70分，希望明年3場重要賽事能跑出好成績。

許樂目前是聽障女子U20的100公尺及100公尺跨欄世界紀錄保持人，今年更參加正常選手的成都世界大學運動會，並於100公尺跨欄跑進準決賽。靠著天賦和努力，許樂跨越無聲的障礙，也獲得企業青睞而決定贊助。

許樂在接受中央社記者訪問時說：「很感謝輔仁大學和富邦人壽的支持，讓我更無後顧之憂地專注在比賽場上，今年因為傷勢的問題，沒能把最好的自己表現出來，因此我給自己打70分而已。」

目前就讀輔仁大學體育系一年級的許樂透露，左大腿後側在2021年首度拉傷後，一直到現在已是第3度受傷，「現在就是學著跟傷勢共存，一邊加強訓練一邊藉由外力治療，來把傷勢影響降到最低」。

放眼明年賽季，許樂瞄準身心障礙運動會、聽障世錦賽以及全大運這3場較為重要的賽事。許樂說：「明年全大運是我第1次代表輔大參賽，很想要跑出最好的成績來替學校爭光。」

富邦人壽公關廣宣部長陳姿瑛表示，努力為熱愛運動的選手打造平等友善的環境，「今年更贊助聽障選手許樂，就是希望她能繼續突破自我，並且擴大運動平權的影響力」。