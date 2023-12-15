攜手郭婞淳做公益 緯來前進兒童關懷協會捐款10萬

緯來電視網暨緯來體育台，號召所有人一起掃碼點愛心，為中華隊奪冠摘金用力聲援的「百萬點擊 捐款百萬」和亞運英雄一起做公益的捐款列車，完成了林昀儒、王冠閎、古林睿煬、魏均珩的愛心任務之後，今天緯來電視網團隊來到了CCSA兒童關懷協會，CCSA公益代言人郭婞淳也是本次獲邀參與緯來看亞運、挺國手、做公益活動的亞運代表，選擇的捐款單位，自然就是兒童關懷協會。

中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA），致力倡導兒少福利相關法規政策、教保諮商專業養成、促進機構經驗交流、增益照護管理知能、縮短城鄉資源差距、發展兒童適性教養環境等，以落實弱勢兒童人道關懷與最佳利益。目前服務使命與宗旨則是以關懷失家兒，建構資源服務網絡，使健全成長與正向發展，期待能成為「失家兒資源服務中心」。

舉重女神郭婞淳因為在國訓基地訓練繁重，無法前來，但緯來電視網還是把郭婞淳的這份愛心善款，由緯來體育台台長文大培帶領團隊，致贈10萬元的公益基金給CCSA創辦人暨秘書長洪錦芳，透過這樣的機會讓大家更認識CCSA兒童關懷協會，使得協會能夠匯聚更多愛心，轉化成更大能量來撫育失家、失愛與困苦的兒少，透過復學、升學，受教脫貧，在愛的支持下，自立自強。

捐款百萬陸續接力完成中，接下來16日網球國手曾俊欣將和緯來電視網一同前往自己的母校新興國中，致贈10萬元公益基金給學校，希望能幫助更多學弟妹在網球這條路上持續精進；羽球黃金男雙李洋和王齊麟，則會在17日親自將兩人總計20萬元的公益基金送到罕見疾病基金會台北總會，而排球甜心廖苡任與柔道男神楊勇緯分別要捐贈給關愛之家及后里國小的公益款項，緯來電視網也會在聖誕節前送達，讓所有人都能在這寒冬送暖時刻，感受到人間處處有溫情。

緯來電視網希望透過這次活動拋磚引玉，吸引更多人認識台灣的運動選手，讓台灣體壇能更被各界重視；號召更多中華健兒積極地發揮自己的影響力，期許自己能有傑出穩定的競賽表現；讓更多需要幫助的朋友得到照顧，福爾摩沙的每個弱勢角落都能被大家憐惜。