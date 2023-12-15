撞球／「撞球之子」楊清順告別式 趙豐邦惋惜：這麼年輕就走掉了

「撞球之子」楊清順不幸在12月6日病逝，享年45歲，留給無數球迷遺憾。今天是他的告別式，「冷面殺手」趙豐邦等昔日戰友也都到場悼念。

楊清順1990年代至2000年代間，多次在國際賽登上頒獎台，陪伴許多球迷成長。儘管撞球運動逐漸沒落，他近年也鮮少出現在螢光幕前，但他病逝的消息仍讓廣大球友感到遺憾。

楊清順師父趙豐邦今出席告別式，據「三立新聞網」報導，趙豐邦相當惋惜「順仔」離去，這麼年輕生一場病就走掉，以撞球運動來說，楊清順相當有天賦，從13、14歲就跟著他練球，後來到世界各地，也拿下非常好的成績，再加上優異球技，算是台灣頂尖存在，尤其有次在台北舉辦的國際賽，比球後，對手乾坐場下直到比賽結束。

另外一名職撞好手郭柏成也表示，自己就是因為楊清順，開始接觸撞球。加入職業撞球至今已認識約25年，但兩人在場上交手已是20多年前的事，不可否認的是，楊清順是台灣撞球的精神領袖，忽然離去讓他還是無法接受。