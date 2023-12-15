羽球年終賽／小戴2連勝 今對決安洗瑩

身為BWF年終賽唯一台將代表，我國「一姊」戴資穎昨天分組第2戰遇南韓金佳恩，雖錯過第二局4個「賽末點」，仍在3局大戰以21：15、21：23、21：11收下對戰8連勝，2連勝握有晉級優勢，今天分組最終戰將對決南韓「世界球后」安洗瑩。

BWF年終賽總獎金250萬美金，只有年度積分前8的選手能參賽，8組選手先分兩組循環賽，分組前2晉級4強淘汰賽；小戴今年和南韓雙姝安洗瑩、金佳恩和印尼東宗同組，且對金佳恩和東宗都握有對戰全勝紀錄。

小戴前天直落2收下對戰東宗的9連勝，昨天碰金佳恩先以21：15搶下首局，第二局也先取得20：17優勢，但連3個賽點都沒收下，第4個機會也被對手化解反以21：23讓出，所幸金佳恩決勝局失誤增加，最終以21：11拿下交手8連勝。

小戴只有和安洗瑩對戰以2勝9敗落下風，相差8歲的前後任球后光是今年就交手7次，小戴唯一勝場是亞錦賽決賽，之後吞下5連敗。

兩位羽壇女「F4」的分組最終戰對決在今天第一球場第3戰，約台北時間中午12點上陣，小戴說：「沒有什麼想法，盡力就好。」

安洗瑩今年銳不可擋，但杭州亞運奪金卻也傷了膝蓋，年終賽首戰還敗給金佳恩，想搶分組前2資格今天碰小戴非勝不可。小戴表示，碰安洗瑩的關鍵還是自身，「希望自己能減少失誤就好了。」