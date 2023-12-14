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體育推手獎55單位獲獎 22日松菸頒獎

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
體育署副署長洪志昌（中）主持體育推手獎名單公告記者會。圖／體育署提供
體育署副署長洪志昌（中）主持體育推手獎名單公告記者會。圖／體育署提供

為了向體育界默默奉獻的幕後英雄表達感謝及敬佩之意，教育部體育署從98年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動，今天正式公布112年得獎名單，共計55個單位獲獎。

體育署表示，今年總收件數108件，共計有55個獲獎單位，其中包含贊助類74件、推展類20件、特別類特別獎1件。

體育推手獎分為贊助類、推展類和特別類，其中贊助類及推展類又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎，分別以贊助金額或推展年資做為評審標準，特別類則以具有特殊具體事蹟或有重大貢獻為表揚條件。

體育署洪志昌副署長表示，今年我國代表隊在杭州亞運締造亮麗成績，不但展現了國家優秀選手們的實力，同時也要藉由體育推手獎的表揚，向幕後英雄致敬。本年度的獲獎單位中，長期投入資源、培育無數優秀選手的中華電信股份有限公司、台灣電力股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、富邦金融控股股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司等7家，同時榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項。

在新冠肺炎疫情逐漸趨緩後，今年有4家企業團體及4位個人為首次參與推薦並獲獎，分別是陽明海運股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、愛爾麗股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、賴文郎、賴清宮、黃麗華和社團法人中華民國超級馬拉松運動協會理事長郭豐州。

第15屆體育推手奬表揚典禮暨2023台灣運動產業博覽會開幕儀式將於22日在松山文創園區多功能展演廳舉行，並同步於緯來體育台、動滋Sports Youtube等平台直播頒獎典禮實況。

體育署 亞運

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