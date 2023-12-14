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足球／讚出來、應援趣 YAMAHA CUP總決賽協和奪第四冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第十四屆YAMAHA CUP最終由協和國小第四度捧起冠軍金盃。圖／大會提供
第十四屆YAMAHA CUP最終由協和國小第四度捧起冠軍金盃。圖／大會提供

第14屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽的口號「讚出來！應援趣！」正好呼應這一點，日前決賽首次移師高雄楠梓足球場，由全台五區晉級的12支隊伍展開捉對廝殺，在全場家人們「力挺自己孩子」的應援聲中，角逐賽季最終的冠軍獎盃。

台中強權協和國小今年以英文名字「XHES」參與YAMAHACUP，一路從中區預賽打進全國總決賽，先後在小組賽以8：0擊敗勝利國小、3：0力退新北自強黑軍，挺進4強後和台南東門城戰成1：1平手，在PK以5：4勝出進入總冠軍戰。

XHES在總冠軍戰面對地主PWFCBlue，開賽不過第8分鐘，PWFCBlue的隊長就被判罰紅牌離場，只能以7人應戰，而XHES則是把握機會多點開花，包括張睿紘、洪世衡、楊承翰、楊昌勳、黃皓一都取得進球，最終以5：0奪勝，繼第四、五、七屆後，第四度捧起年度總冠軍。最終拿下總冠軍，陳俊宜也特別肯定球員的態度，「他們就是想要贏球，今天態度決定一切，我很少會給球員滿分，但我今天要給球員們100分。」

曾參與第五屆YAMAHACUP的大學長侯博彥今年也特別來到YAMAHACUP現場，現任大專盃公開一級文化大學足球隊隊長的他，鼓勵學弟妹們要好好享受在場上踢球的每一刻，當上隊長後也才明白，不管是在場上、場下的每一位球員，時時刻刻準備好自己、扮演好自己的角色才能讓球隊運作得更順暢、更團結，因此他十分支持YAMAHACUP的「MVP制度」，從小就灌輸球員們這樣的觀念。

談到今年的主題「讚出來！應援趣！」侯博彥也非常感謝自己的父親，說到他的父親侯宏華，因為兒子熱愛足球，為了能在旁陪伴而下定決心去認識、了解足球，除了陪伴兒子在全台征戰外，甚至一路考取至A級裁判證照，現已多次在企甲、木蘭聯賽中擔任裁判，誤打誤撞為了孩子反而走出另一片天。

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