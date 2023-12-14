羽球年終賽／小戴帶傷出征 首戰開紅盤

羽球「封關站」BWF年終賽昨天在中國大陸杭州正式登場，尋求年終賽第4冠的我國「一姊」戴資穎首戰遭遇世界排名第7的印尼東宗，小戴延續完美對戰紀錄，以21：18、21：17推進交手9連勝，但她透露身體狀況普通，膝傷仍在復元中。

戴資穎10月底日本熊本名人賽和11月中國名人賽都以退賽作結，休息兩周左右啟程杭州；昨天首局一路拉鋸，一度落後4分，局末雖上演逆轉勝，但全場也出現幾次看球落地畫面。

沒能撲救每一顆球，小戴解釋先前有膝傷問題，身體狀況並非百分百，「就盡力就好，也不要太勉強，因為才剛復元。」

今年賽事緊湊，許多選手都有傷在身，日本名將山口茜就因傷缺席年終賽，南韓現任「世界球后」安洗瑩亞運時也傷到右膝，年終賽雖出戰，但昨天直落2不敵同胞金佳恩，爆出小冷門。

戴資穎昨天開出紅盤，今天下午分組第2戰將碰金佳恩，明天壓軸戰對決安洗瑩。分組前2名選手可晉級4強淘汰賽，小戴面對金佳恩握有7連勝對戰優勢，被看好從分組出線。

年終賽總獎金250萬美元，只有年度積分前8的選手可參賽，我國今年只小戴獲得參賽資格；小戴2014年和16年奪下年終賽前身超級巡迴賽總決賽冠軍，2020年再登頂，3冠傲視群雌，今年也將挑戰個人本季第3冠。