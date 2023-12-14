明年全中運開幕式 無緣登大巨蛋

全國中等學校運動會暌違12年在台北舉辦，明年4月20日至25日預計將有1萬8000到2萬人參與，共計22項賽事，競賽場館包含18處市府權管場地，4處外縣市權管場地，外界好奇開、閉幕式有沒有機會辦在台北大巨蛋？副市長林奕華說，考量人數問題，在小巨蛋辦會比較熱鬧，但也研擬讓選手有機會參觀大巨蛋。

教育局昨公布全中運首波贊助單位名單，包含捷運公司提供2千張捷運24小時票、研華文教基金會贊助100萬現金，艋舺龍山寺提供家庭弱勢學生選手獎助學金，共計8家贊助商，局長湯志民說，贊助商當然是「愈多愈好」，給小選手們鼓勵，也不一定要是金錢，對贊助廠商不會有太多限制。

全中運場館是否也能辦在台北大巨蛋？林奕華坦言，確實有考慮過大巨蛋，但全中運規模並不大，若開幕式辦在大巨蛋可能比較冷清，最後選擇辦在小巨蛋，會比較熱鬧，但她有和教育局討論，是不是可以和遠雄接洽，讓參加比賽選手有機會參觀大巨蛋，小朋友可作為目標。

林奕華表示，亞錦賽在台北大巨蛋結束後，接下來也會和遠雄討論公益時段，目前仍在協調，也要看主辦單位意向，例如，黑豹旗主辦單位是棒協，要看棒協規畫，但如果是北市主辦賽事，市府也會考慮讓小選手進入大巨蛋比賽，體驗國際比賽規格跟感覺。

今年賽事主視覺的設計以「Young Taipei」為出發，象徵台北是一座不斷創新、突破、勇於接受挑戰的活力城市，教育局也推熊讚聯名LINE貼圖，並公布約2萬名隊職員及選手的識別證，將升級為熊讚造型悠遊卡，摘下獎牌的選手還能獲得最高72小時捷運票證。