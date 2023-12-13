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羽球年終賽／對戰東宗9連勝到手！戴資穎搶第4冠開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

羽球「封關站」BWF年終賽今天將在中國大陸杭州點燃戰火，尋求年終賽第4冠的我國「一姊」戴資穎首戰遭遇世界排名第7的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），小戴延續完美對戰紀錄，以21：18、21：17迎接9連勝，為年終大賽開出紅盤。

年終賽總獎金250萬美金，只有年度積分前8的選手可參賽，我國今年只有「一姊」戴資穎獲得參賽資格，另外7位女將分別是南韓「世界球后」安洗瑩和金佳恩、地主陳雨菲和韓悅、西班牙前球后馬琳、印尼東宗，以及華裔美籍的張蓓雯。小戴分到A組，和兩位南韓代表安洗瑩、金佳恩及東宗同組，爭取分組前2晉級4強淘汰賽的資格。

小戴面對東宗和金佳恩都握有全勝對戰優勢，其中和東宗8度交手都是直落2勝出，碰金佳恩也握有交手7連勝，只有和安洗瑩對陣處於2勝9敗劣勢。

今天和東宗再碰頭，首局兩人比分拉鋸，進入技術暫停時小戴以10：11落後，恢復比賽後東宗又連拿3分，不過小戴在4分落後下開啟追分模式，先追到16：16平手，19：18時再以巧妙手法拿下分數，加上第一個局點東宗就出現失誤，讓小戴以21：18先下一城。

第二局小戴一路領先，4度的3分領先雖讓東宗15：15追平，小戴仍穩住戰局，最終以21：17收下勝利。

A組率先上陣的「韓國內戰」小爆冷門，金佳恩以兩個21：18擊敗同胞安洗瑩，率先搶下分組賽勝場。

2018年開始的BWF年終賽前身是超級巡迴賽總決賽，小戴2014年首奪金盃，16年二度捧冠，2020年再度登頂，3冠在手傲視今年女單參賽選手，今年將在封關站挑戰本季第3冠。

安洗瑩 戴資穎 陳雨菲

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