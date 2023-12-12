快訊

挨轟來鬧的…上周復航「高雄至武漢」只飛一周就停飛 南方航空曝主因

薪水慘輸37K保全！國立大學畢業生嘆「人生一片黑白」 網見職業懂了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自由車／美利達彰化經典百K 13日開放報名限額5000人

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2024兆豐銀行．美利達彰化經典百K將於明年3月30日盛大舉行。圖／美利達提供
2024兆豐銀行．美利達彰化經典百K將於明年3月30日盛大舉行。圖／美利達提供

2024兆豐銀行．美利達 彰化經典百K單車自我挑戰活動即將於13日中午12點開始報名，限額5000人，活動將於明年3月30日盛大舉行，邀請大家一起身體力行，共同為ESG地球永續發展而努力。

騎單車是最健康活力的運動，更是最節能減碳的綠色交通代步工具，因此兆豐銀行與美利達共同攜手合作冠名贊助這場全台口碑最好的「2024兆豐銀行．美利達 彰化經典百K」單車活動，希望透過本活動的舉辦共同為ESG地球永續發展而努力。

明年邁入第十四屆的彰化經典百K會場設於彰化田中的高鐵站區，大會精心規劃了總長107公里的單車挑戰路線，要再度爬上風景秀麗，車友期待的八卦山脈139經典路線。

這次的活動主辦單位除了提供專屬紀念車衣或紀念T恤兩種超值回饋方案之外，還特別用心規劃了幾項新創措施，如報名首次開放預填報名資料，推出「二大色系戰隊PK完賽率」抽好禮遊戲，活動日現場完騎時專屬寵愛女性車友的貼心服務等等，精彩可期。

延伸閱讀

柯文哲批賴清德支持中捷延伸彰化、南投「不用大腦」 兩縣府回應了

彰化藍營里長揪團赴陸旅遊遭聲押 法界：反滲透和選舉應劃分清楚

獨攀再喪命…彰化男挑戰竹山過溪林道 受困6天失溫不治

ESG綜藝化 永豐期貨創舉大爆紅

相關新聞

射箭／企業射箭聯賽頒獎…魏均珩再奪箭王 邱意晴首摘箭后

連續3年都上台領取中華企業射箭聯賽「箭林之王」獎項，寒舍集團指標選手魏均珩笑說「希望還有下一次」，現階段他先將重心放在巴...

羽球年終賽／戴資穎搶第4冠 同組強碰球后安洗瑩

羽球「封關站」BWF年終賽周三將在中國大陸杭州登場，今天舉辦抽籤儀式和年度頒獎典禮，今年唯一台將代表「一姊」戴資穎分到A...

自由車／美利達彰化經典百K 13日開放報名限額5000人

2024兆豐銀行．美利達 彰化經典百K單車自我挑戰活動即將於13日中午12點開始報名，限額5000人，活動將於明年3月3...

網球／東山再起獎不敵烏克蘭媽媽球員 謝淑薇7度入圍個人獎都陪榜

我國網球「一姊」謝淑薇，相隔一年復出打出驚奇，接連奪下法網和溫布頓女雙金盃，漂亮成績讓她入圍WTA年度獎項「東山再起獎」...

羽球年終賽／戴資穎搶第4冠 明早首戰碰印尼東宗

羽球「封關站」BWF年終賽明天將在中國大陸杭州點燃戰火，今年唯一台將代表「一姊」戴資穎分到A組，首戰將遭遇印尼東宗（Gr...

運彩／第二屆線上會員投注 25日停止服務

第二屆運彩營運進入最後倒數，為了讓第二屆的運彩線上投注會員從明年1月1日的第三屆第一天完成線上投注銜接，台灣運彩今天宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。