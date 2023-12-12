自由車／美利達彰化經典百K 13日開放報名限額5000人

2024兆豐銀行．美利達 彰化經典百K單車自我挑戰活動即將於13日中午12點開始報名，限額5000人，活動將於明年3月30日盛大舉行，邀請大家一起身體力行，共同為ESG地球永續發展而努力。

騎單車是最健康活力的運動，更是最節能減碳的綠色交通代步工具，因此兆豐銀行與美利達共同攜手合作冠名贊助這場全台口碑最好的「2024兆豐銀行．美利達 彰化經典百K」單車活動，希望透過本活動的舉辦共同為ESG地球永續發展而努力。

明年邁入第十四屆的彰化經典百K會場設於彰化田中的高鐵站區，大會精心規劃了總長107公里的單車挑戰路線，要再度爬上風景秀麗，車友期待的八卦山脈139經典路線。

這次的活動主辦單位除了提供專屬紀念車衣或紀念T恤兩種超值回饋方案之外，還特別用心規劃了幾項新創措施，如報名首次開放預填報名資料，推出「二大色系戰隊PK完賽率」抽好禮遊戲，活動日現場完騎時專屬寵愛女性車友的貼心服務等等，精彩可期。