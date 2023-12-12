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運彩／第二屆線上會員投注 25日停止服務

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
第三屆運彩明年1月1日開始實行。
第三屆運彩明年1月1日開始實行。

第二屆運彩營運進入最後倒數，為了讓第二屆的運彩線上投注會員從明年1月1日的第三屆第一天完成線上投注銜接，台灣運彩今天宣布，將從12月25日起停止線上投注服務，呼籲線上會員們注意相關事宜，確保權益。

台灣運彩今天公告，25日凌晨零點起，第二屆運彩線上會員系統服務將提前停止，進行餘額結算，由於線上會員的帳戶餘額隨時都會受到其投注及後續比賽結果之派彩以及出入金的影響而有所變動，所以必須提前凍結所有可能影響帳戶餘額的交易，以明確結算每位會員的帳戶餘額。

若會員希望第三屆可以持續使用線上投注，可儘早透過官網點選「第二屆線上會員申請成為第三屆線上會員」頁面申請成為第三屆線上會員，屆時系統就可以順利將第二屆會員帳戶上的餘額，移轉至第三屆全新的交易平台；若已勾選不同意成為第三屆線上投注的會員，為便於及早返還第二屆會員專戶的餘額，台灣運彩請會員24日前自行完成出金，25日後有投注需求的會員，可前往實體投注站投注。

全台1600家台灣運彩實體投注站第二屆的最後營業日是今年12月31日，將提前於當日下午5點截止投注服務，由於當日必須完成第二屆所有派彩工作，因此所有跨日才有比賽結果的賽事，皆無法於當日下午5點後再提供投注。

實際最後投注賽事場次，可上台灣運彩官網（www.sportslottery.com.tw）查詢。

台灣運彩「第二屆線上會員投注」將於25日停止服務。圖／台灣運彩提供
台灣運彩「第二屆線上會員投注」將於25日停止服務。圖／台灣運彩提供
台灣運彩公告「第二屆實體投注站」最後營業日注意事項。圖／台灣運彩提供
台灣運彩公告「第二屆實體投注站」最後營業日注意事項。圖／台灣運彩提供

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