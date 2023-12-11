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射箭／奪企業聯賽總冠軍、箭林之王 寒舍成最大贏家

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
寒舍集團奪下中華企業射箭聯賽五年總冠軍。記者曾思儒／攝影
寒舍集團奪下中華企業射箭聯賽五年總冠軍。記者曾思儒／攝影

中華企業射箭聯賽五年頒獎典禮今天登場，寒舍集團除奪下年度總冠軍，陣中指標選手魏均珩更完成「箭林之王」3連霸，成最大贏家。

身為企業聯賽元老級成員，亞運、奧運都有奪牌紀錄的魏均珩提到，聯賽不論強度、氣氛都愈來愈好，提升了國內水準，盼國際賽成績也能繼續向上；企業聯賽5年已經拿了4座「箭林之王」的他也笑說：「希望還有下一次。」

今天公布各項個人獎，箭林之王由寒舍魏均珩完成3連霸，箭林之后由20歲的彰化銀行邱意晴首度摘下，黃金混雙由新濠建設彭家楙／洪晟皓獲得，女子天團同樣由新濠建設拿下，男子天團由彰化銀行射下，寒舍集團奪下隊史第3座總冠軍。

企業聯賽會長邱炳坤表示，經過5年的聯賽，選手可以面對鏡頭侃侃而談，展現對運動的自信，台灣射箭運動也在各企業大力支持下成長茁壯，尤其青年選手進步幅度大，「透過這機會感謝支持的各界朋友，感謝企業主之外，也要感謝協會理監事的支持，教練、選手一起打造這樣的環境。」

催生企業聯賽的中華奧會主席林鴻道也有感而發，他說：「滿快的，5年，這5年從企業聯賽設立到今天，都很順利推動，可以看到選手更成熟、更進步。透過長賽季確實給選手帶來很多壓力，射箭本來就在壓力中成長，每一年都扣人心弦。」

林鴻道也提到，企業聯賽不只是競賽，更重要是開拓市場，「大家一起努力經營市場，讓觀眾人數逐步增加成長，讓射箭運動推得更多、推得更廣。」

企業聯賽執行長林政賢透露，今年賽事已經拓展到南部的義大世界，明年計畫將賽場拓展到東部，讓射箭運動遍地開花。

中華企業射箭聯賽五年頒獎典禮今天登場，各隊領隊、代表齊聚。記者曾思儒／攝影
中華企業射箭聯賽五年頒獎典禮今天登場，各隊領隊、代表齊聚。記者曾思儒／攝影
杭州亞運國手魏均珩（右）和邱意晴分別獲得箭林之王和箭林之后。記者曾思儒／攝影
杭州亞運國手魏均珩（右）和邱意晴分別獲得箭林之王和箭林之后。記者曾思儒／攝影

魏均珩 林政賢 彭家楙

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