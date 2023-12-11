游泳／獎金制排名賽 王星皓明年5月為奧運標孤注一擲 

首創獎金制的「中華泳協排名賽」在台中市北區國民運動中心進行為期兩天的最後一天賽程，雖然面臨新生代泳將的強力挑戰，但杭州亞運國手們包括王星皓、莊沐倫和林姵彣、徐安等人都還是順利保住金牌的領先地位，地主台中選手王星皓在200混雖然飆出跟亞運相當接近的成績，但可惜還是仍未能達巴黎奧運A標跨過2分鐘內的障礙，讓他在賽後陷入長考，有可能在明年5月前做最後的孤注一擲。

中華游泳協會今年首度舉辦高額獎金制的「中華泳協排名賽」，經過兩天激戰後落幕，也刺激起新生代泳將向一線國手挑戰的熱情。中華泳協祕書長曾正宗表示，近年台中運動風氣蓬勃發展，特別要感謝市府和運動局長李昱叡全力推動游泳運動，持續完善硬體設施，這次首次舉辦的中華泳協排名賽，邀請全國排名前24名優秀選手參與，選擇在北區國民運動中心辦理，館內擁有符合國際游泳聯合總會規範的游泳競賽場館，才能讓首次舉辦的泳協排名賽得以順利進行。

首屆「中華泳協排名賽」雖然正值台南全運結束後的一個月，大多數一線國手都處於休息期，但也正好是許多國、高中生新生代泳將挑戰一軍的最佳機會，特別在男、女子400公尺自由式決賽中，都是在最後100公尺才由今年全運金牌得主王星皓、陳思安反超16歲高一生謝佳霖、林佳嫻驚險保住金牌。

但王星皓、陳思安兩人都對後生晚輩的印象深刻，王星皓說：「我到高二才開始出成績，但很難得他（指謝佳霖）高一就有這樣成績，我自己也練過自由式，知道自由式要練得好，肯定要付出不少的訓練才得以達成。」陳思安也說：「學妹（林家嫻）未來可期，她有天分又努力，我們可以互相學習，雖然總有一天會被超越，但我還是要繼續為下屆亞運的目標而努力。」

今王星皓也試圖在男子200混中力拚奧運標，從蝶式一開始就領先所有選手，最終游出2分0秒96，遠遠優於今年台南全運的2分03秒21，達到巴黎運B標的2分01秒69，接近杭州亞運決賽的2分0秒15，但可惜還是沒能超越自己保持的全國紀錄1分59秒44，乃至於巴黎奧運A標的1分58秒15。

「現在感覺每比完一場比賽就覺得又少了一個機會。」王星皓一直在苦思達標、再破2分鐘內瓶頸的方式，他賽後反思說：「可能是備戰周期太短以及只維持1個月的訓練太短所至，今年因為賽事多，每每只準備了一個月就去比賽，感覺似乎要把備賽期再延長到半年，估計這樣可能到明年5月最後一次的奧運決選來做最後的孤注一擲才行。」