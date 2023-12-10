全國中正盃運動舞蹈錦標賽 成人A組拉丁舞王子綸、錡子媗爆冷奪冠

112學年度第29屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽今日進行第二天賽程，在成人A組拉丁舞制霸多年的林詠鉦/莊雅晴，跌破眼鏡遭到王子綸/錡子媗擊沈，只能遺憾抱走銀牌。

成人A組拉丁舞金牌王子綸/錡子媗；銀牌林詠鉦/莊雅晴；銅牌藍郁翔/劉靜。

林詠鉦賽後表示，王子綸二人是另一協會跨足來挑戰，彼此第一次對到，雖然連霸失利內心稍感失落，但同時也對自己連霸多年腳步不禁慢下來提出了反省與檢討，他認為王子綸二人對於跳舞氛圍的掌控非常到位，這是他們必須虛心學習的地方。他有信心的說，下次一定贏回來。

李沛珈。 大會提供

場上另一焦點是目前青少年二級單人標準舞與青年單人標準舞世界排名前三名的李沛珈，果然不負眾望在青少年二級單人A組標準舞勇奪金牌。

青少年二級單人A組標準舞由華喜拿下銀牌，杜佳諭抱走銅牌。可惜在青年單人A組標準舞，李沛珈只得到第六名，第一名陳柏澄；第二名彭詩云；第三名許妤謙。

賽後李沛珈說，前面的比賽太用力，後面有些體力不濟，所以表現未盡理想。14歲還是崇光中學三年級學生的她有些無奈的表示，自己雖在單人項目世界排名前三，但回來台灣比賽卻感受到來自周遭的壓力，不過說到，在國外的比賽的經驗時，她又眼睛放光驕傲的說，台灣選手論技巧完全不輸老外，只不過他們更會表現自己罷了，她覺得，若不是環境不熟悉，令她無法完全發揮，她應該可以表現的更好才對。

21歲以下青年A組拉丁舞，金牌藍郁翔/劉靜；銀牌李侑宸/林芯妤；銅牌曹博程/陳妍安。

青少年二級A組拉丁舞，金牌林冠佑/許芸瑄；銀牌陳柏澄/黃子盈；銅牌林嘉程/郭雨淇。

青年A組拉丁舞，金牌李侑宸/林芯妤；銀牌林冠佑/許芸瑄；銅牌李懷德/周芷嫻。

王儀珊。 大會提供

今日賽事還有一位受到矚目的是青少二級單人標準世界排名第一的王儀珊，可惜她因為協會規定參加雙人舞比賽的國手不能參加單人項目比賽，所以她把目標放在國外的比賽。現年14歲，台中明道國中三年級學生的王儀珊，是國小時為了代表學校表演才去學習舞蹈，想不到一試成就了今天的世界第一。

王儀珊媽媽表示，今年在國外參加了四大賽，場場都拿下雙金，才催生出了世界第一，她不諱言，比賽愈到後面壓力愈大，特別是在11月25日愛爾蘭公開賽時，看到排名節節往上升，升到世界第一時，剎那間內心的激動真是難以形容。在拉脫維亞時，曾受我駐外大使的接見與鼓勵，並直言運動舞蹈是最好的國民外交。

王儀珊自己表示，出國比賽讓她眼界大開，特別是在歐洲比賽，選手都是從小4、5歲就開始跳，舞風與亞洲很不一樣，她說，一定要把外語練好，這樣不僅能溝通，也才能做好國民外交。

由於王儀珊馬上要面臨升高中，身為數理資優生的她在時間安排上仍備感到壓力，未來她打算雙人與單人舞並進，目前每天上學前後練習三個小時，希望在明年全運會中奪得佳績。

自今年四月後，世界舞總(WDSF)將單人項目列入積分排名，國內好手在11月征戰國外諸多賽事，一舉衝出好成績，擠進世界排名的頂端。包括：成人單人拉丁舞世界排名第三的陳芝妤、第四的那舒婷、第六的陳亭瑀。成人單人標準舞世界排名第三的那舒婷。青年單人拉丁舞世界排名第五的郭品薰；青年單人標準舞世界排名第二的王儀珊、第三的李沛珈。青少二級單人拉丁舞世界排名第二的郭品薰。青少二級單人標準世界排名第一的王儀珊、第二的李沛珈。兒童二級單人標準舞世界排名第六的張晏涵。