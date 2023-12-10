拳擊／賴主恩奪職業賽首勝 擬赴美移訓備戰巴黎奧運

杭州亞運銀牌得主賴主恩今天在東方與太平洋拳擊聯合會（OPBF）職業拳擊賽登場，職業賽首秀以60比54擊敗韓國好手李忠熙（音譯），後續將啟動備戰巴黎奧運，將赴美國等地移訓。

賴主恩曾參加2016年里約奧運，當時年僅20歲的他，首輪遭到淘汰，歷經東京奧運資格賽失利，他在今年奪得杭州亞運男子63.5公斤級銀牌，一舉取得巴黎奧運資格。

賴主恩今天在OPBF職業拳擊賽亮相，在母校台灣體育運動大學展開職業賽初體驗，面對韓國好手李忠熙，以60比54取勝，將勝利留在台灣，他賽後直呼是很棒的體驗，還比較職業、業餘比賽差異，像是職業賽回合數長、拳套磅數較輕、打擊力道較痛。

在生涯首場職業拳擊賽事落幕後，賴主恩將進入巴黎奧運備戰週期，教練羅尚策分享接下來訓練計畫，明年1月賴主恩將前往美國移地訓練，2月轉赴義大利，「之後還有一趟歐洲或澳洲的移訓計畫未定案」。

儘管賴主恩已提前取得奧運席次，羅尚策透露，明年2月至3月在義大利舉行的巴黎奧運第1次世界區資格賽，團隊也將前往情蒐，觀察奧運潛在的對手，後續預計在6月造訪烏茲別克移地訓練。