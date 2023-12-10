拳擊／賴主恩奪職業賽首勝 擬赴美移訓備戰巴黎奧運

中央社／ 台北9日電
賴主恩拿下個人職業賽生涯首勝。圖／OPBF職業賽提供
賴主恩拿下個人職業賽生涯首勝。圖／OPBF職業賽提供

杭州亞運銀牌得主賴主恩今天在東方與太平洋拳擊聯合會（OPBF）職業拳擊賽登場，職業賽首秀以60比54擊敗韓國好手李忠熙（音譯），後續將啟動備戰巴黎奧運，將赴美國等地移訓。

賴主恩曾參加2016年里約奧運，當時年僅20歲的他，首輪遭到淘汰，歷經東京奧運資格賽失利，他在今年奪得杭州亞運男子63.5公斤級銀牌，一舉取得巴黎奧運資格。

賴主恩今天在OPBF職業拳擊賽亮相，在母校台灣體育運動大學展開職業賽初體驗，面對韓國好手李忠熙，以60比54取勝，將勝利留在台灣，他賽後直呼是很棒的體驗，還比較職業、業餘比賽差異，像是職業賽回合數長、拳套磅數較輕、打擊力道較痛。

在生涯首場職業拳擊賽事落幕後，賴主恩將進入巴黎奧運備戰週期，教練羅尚策分享接下來訓練計畫，明年1月賴主恩將前往美國移地訓練，2月轉赴義大利，「之後還有一趟歐洲或澳洲的移訓計畫未定案」。

儘管賴主恩已提前取得奧運席次，羅尚策透露，明年2月至3月在義大利舉行的巴黎奧運第1次世界區資格賽，團隊也將前往情蒐，觀察奧運潛在的對手，後續預計在6月造訪烏茲別克移地訓練。

賴主恩 拳擊 亞運

延伸閱讀

拳擊／職業賽首秀就取勝 賴主恩不改生涯規劃備戰奧運

拳擊／OPBF拳擊賽 亞運銀牌賴主恩獻台灣職業賽首秀

全運會拳擊／被擊倒後逆轉勝 賴主恩奪5連霸

拳擊／有機會遞補亞運金牌 賴主恩：沒太大喜悅

相關新聞

游泳／泳協首創獎金制排名賽 王冠閎沒訓練仍摘金

中華民國游泳協會首度推出有獎金制的「中華泳協排名賽」，今在台中北區國民運動中心展開共為期兩天的首日賽事，泳協還特別為今年...

拳擊／賴主恩奪職業賽首勝 擬赴美移訓備戰巴黎奧運

杭州亞運銀牌得主賴主恩今天在東方與太平洋拳擊聯合會（OPBF）職業拳擊賽登場，職業賽首秀以60比54擊敗韓國好手李忠熙（...

全國中正盃運動舞蹈錦標賽 成人單人A組拉丁舞陳芝妤不敵男生林士烜

112學年度第29屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽今天首日在台北體育館（紅館）熱鬧開跳，重頭戲的成人單人A組拉丁舞，最受矚目的陳芝妤，輸給了男生林士烜屈居亞軍。 另一壓軸則是參加青年單人A組拉丁舞與青

電競／找Toyz任頒獎人惹議 電競協會理事長致歉稱負全責

曾被爆出販毒的Toyz劉偉健，4日擔任中華民國電子競技運動協會主辦的星光電競大賞頒獎人引發爭議，協會理事長蕭政豪今天透過...

拳擊／王靖欣退菲好手奪冠軍腰帶 王靖蓉打平南韓好手

OPBF（Oriental and Pacific Boxing Federation，東方與太平洋拳擊聯合會）銀腰帶冠...

拳擊／職業賽首秀就取勝 賴主恩不改生涯規劃備戰奧運

OPBF（Oriental and Pacific Boxing Federation，東方與太平洋拳擊聯合會）銀腰帶冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。