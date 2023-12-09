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全國中正盃運動舞蹈錦標賽 成人單人A組拉丁舞陳芝妤不敵男生林士烜

聯合新聞網／ 綜合報導
陳芝妤。 大會提供
陳芝妤。 大會提供

112學年度第29屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽今天首日在台北體育館（紅館）熱鬧開跳，重頭戲的成人單人A組拉丁舞，最受矚目的陳芝妤，輸給了男生林士烜屈居亞軍。

另一壓軸則是參加青年單人A組拉丁舞與青少年二級單人A組拉丁舞的李婕語，最後決賽果然不負眾望，拿下雙金，青年單人A組拉丁舞銀牌郭品薰（青年單人拉丁舞世界排名第五）；銅牌彭詩云。青少年二級單人A組拉丁舞，銀牌郭品薰（青少年二級單人拉丁舞世界排名第二）銀牌；李沛珈銅牌。

本屆中正盃也是全國排名積分賽暨國手選拔的最終站，中華民國體育運動舞蹈總會祕書長彭彥鳴表示，由於參加單人組比賽的選手非常多，所以大會安排了兩天賽程，至於大家關心的台北公開賽會不會舉辦，他點頭說，明年有可能。

在成人A組標準舞，林立/謝汶芯依然毫無懸念的拿到金牌，藍郁翔/劉靜搶下銀牌，林廷駿/陳怡安則獲得銅牌。

今日開幕式的焦點是由陳芝妤與李婕語恭讀誓詞，陳芝妤今年11月於西班牙舉行的世錦賽，在成人單人拉丁舞勇奪銅牌，另一位李婕語在青少年二級單人拉丁舞同樣搶下銅牌，大會會長劉渼麗在今日開幕式中大讚二人能在歐洲奪牌，極其不易，也是50年來首次，可說是真正的台灣之光。

陳芝妤19歲，目前單人拉丁舞世界排名第三，現為康寧大學專二生，從國小六年級就開始跳舞的她，專攻拉丁舞，雖然其間斷斷續續，但她始終沒有放棄，這次能在世錦賽中奪牌，她既開心又驚訝，她表示，歐洲選手個個身型高大，實力堅強，她坦言，雖然壓力很大，但比賽時不去想太多，只有一個信念，就是跳出最好的成績。

陳芝妤在今年年中曾出車禍受傷，也導致她其後暫停雙人舞，以單人舞為主，不過，未來她不排斥再找舞伴重拾雙人舞，她說，由於今年11月幾乎整個月都在歐洲出賽，所以明年的比賽，計畫會以較近的亞洲為主。

現年15歲的李婕語，是泰山國中三年級學生，國小五年級開始接觸運動舞蹈，舞齡僅短短的不到五年的時間，今年五月首度出國至克羅埃西亞比賽，十一月到西班牙參加世錦賽，就拿回青少年二級拉丁舞銅牌，她說，要不是前面已比了九回，體力有些不濟，不然表現會更好，她覺得有些小可惜。

她認為，在歐洲比賽，裁判非亞洲人，評判的標準也有別，所以要符合他們的口味才有機會奪牌，未來她希望轉練雙人舞，但也坦言，要找到適合又優秀的男舞伴不容易，至於單人舞部分則不會放棄。

職業A組拉丁舞，呂昆樺/劉宜靈金牌；蔡孟翰/張瑜玲銀牌；杜億城/藍翊文銅牌

運動 青年 西班牙 金牌

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