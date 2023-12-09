游泳／泳協首創獎金制排名賽 王冠閎沒訓練仍摘金

中華民國游泳協會首度推出有獎金制的「中華泳協排名賽」，今在台中北區國民運動中心展開共為期兩天的首日賽事，泳協還特別為今年達巴黎奧運A標的王冠閎和教練黃智勇頒獎，王冠閎雖然自全運後沒有完全進入訓練狀態，但今在男子50蝶仍毫無懸念的順利摘金。

今年首度舉行的「中華泳協排名賽」，該項賽事採邀請賽制，參賽選手都必須是今年度各單項全國排名前24名才有參賽資格，取前4名可獲得5000、3000、2000和1000元不等的獎金，泳協祕書長曾正宗說：「這場比賽含選手獎金、裁判和工作人員費用粗估就接近百萬元，主要是集合國內最強的泳將，在不分年齡下互相競爭來刺激彼此成績的提升。」

泳協在銳意革新下，今年已經取消罰款制度，明年更將進一步取消逾時罰款，游泳比賽罰款將完全成為歷史，曾正宗說：「台灣泳將因為在疫情期間成績有所停滯，但今年成績已經開始普遍提升，明年期待成績會更有競爭性。」

泳協理事長陳任邦今晚也在現場為達巴黎奧運A標的王冠閎、教練黃智勇頒發10、5萬元獎金，王冠閎雖然自台南全運後還沒有系統性的調整，但今參加的唯一1項50蝶也輕鬆游出24秒67摘金，距自己在今年全運創下的全國紀錄24秒21僅0.46秒差距。

好成績讓王冠閎都覺得很滿意的說：「整整一個月都沒完整訓下，能游出這樣成績連自己都有點嚇到，最近這一個月都陪著家人並且做家庭旅遊完全放鬆，對我有很大的幫助，身心也獲得完全的抒解，這場比賽後也準備開始正式訓練。對明年期許就是按步就班，因為明年就是巴黎奧運，大家肯定都會拚，希望能保持身體健康以不要受傷為重。」

「中華泳協排名賽」今進行首日共18項決賽，呈現新舊世代交替對決的激烈局面，杭州亞運國手群包括莊沐倫、王星皓和黃渼茜等人都沒有意外順利摘金，但也有不少年輕小將有突出的表現，其中年紀僅15歲大里高一生何虹儀也在女子200仰以2分21秒28摘金，一掃她在今年全中運200仰遭逆轉失金的遺憾，男、女子800自更分別由年僅16歲高一生謝奇霖、林家嫻摘金，兩人都異口同聲希望可以早早搶下台灣第一的寶座。