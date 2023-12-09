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電競／找Toyz任頒獎人惹議 電競協會理事長致歉稱負全責

中央社／ 台北9日電
「統神」張嘉航（右）當眾怒嗆「Toyz」劉偉健（中）是「販毒狗」。圖／取自「中華民國電子競技運動協會 CTESA」2023星光電競大賞 頒獎典禮畫面
「統神」張嘉航（右）當眾怒嗆「Toyz」劉偉健（中）是「販毒狗」。圖／取自「中華民國電子競技運動協會 CTESA」2023星光電競大賞 頒獎典禮畫面

曾被爆出販毒的Toyz劉偉健，4日擔任中華民國電子競技運動協會主辦的星光電競大賞頒獎人引發爭議，協會理事長蕭政豪今天透過協會臉書致歉，並強調會負起全部責任來檢討與承擔。

電競協會4日舉辦星光電競大賞，在頒發娛樂效果獎時，獲獎者、知名電競實況主「亞洲統神」張嘉航因不滿頒獎人是曾被爆出販毒的Toyz劉偉健，直接在台上開嗆「販毒狗」後走人。

除了頒獎人引發爭議外，電競協會還未經同意就將體育署列入指導單位，體育署事後發出聲明澄清，星光電競大賞是由協會自主規劃籌辦，體育署從未補助、參與規劃。

面對近期風波，蕭政豪今天在電競協會臉書發布聲明表示：「最近因為我的疏忽，讓電競圈有些紛紛擾擾，這些都是我的責任，在此跟所有在電競圈努力的夥伴們致歉。」

蕭政豪強調，絕對會負起全部的責任來檢討與承擔，並期盼大家能拋開成見、運用在電競圈的影響力，向3組總統參選人喊話，能正視已經被列入亞運正式項目的電子競技，並提出政見。

體育署 Toyz 張嘉航

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