拳擊／王靖欣退菲好手奪冠軍腰帶 王靖蓉打平南韓好手
OPBF（Oriental and Pacific Boxing Federation，東方與太平洋拳擊聯合會）銀腰帶冠軍賽今天在台中市台體大體育館登場，代表我國出賽的王靖欣面對菲律賓選手里瓦斯（Carleans Rivas）的猛攻，最終仍是順利搶下冠軍腰帶，賽後她也對自己喊話，「我是王靖欣我辦到了！」
外型亮眼的王靖欣，今年7月站上台北小巨蛋舞台參與「拳上」賽事，讓她知名度大增，不過在10月的台南全運會，卻在首輪就意外敗北，讓她一度大受打擊。
不過這次的OPBF銀腰帶冠軍賽，王靖欣也重新證明自己實力，面對來自菲律賓且爆發力強的里瓦斯，王靖欣善用她的身材優勢與對手拉鋸，最終在8回合結束後順利擊退里瓦斯搶下冠軍腰帶，讓她賽後情緒激動地表示，「我全運會第一場就輸了，幸好我證明自己是實至名歸，我回來了，我是王靖欣我辦到了。」
而今天王靖欣的姊姊王靖蓉也在與南韓選手的賽事中打平收場，王靖蓉表示，前一場賽事已經是今年4月前往日本參加的踢拳賽，至於職業拳賽已經快一年沒打，讓她在比賽前段還一度在尋找感覺。對於最終與對手打平她則說：「今天比賽還不到我要的感覺，整體表現還是不太行。」
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