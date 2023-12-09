拳擊／王靖欣退菲好手奪冠軍腰帶 王靖蓉打平南韓好手

OPBF（Oriental and Pacific Boxing Federation，東方與太平洋拳擊聯合會）銀腰帶冠軍賽今天在台中市台體大體育館登場，代表我國出賽的王靖欣面對菲律賓選手里瓦斯（Carleans Rivas）的猛攻，最終仍是順利搶下冠軍腰帶，賽後她也對自己喊話，「我是王靖欣我辦到了！」

外型亮眼的王靖欣，今年7月站上台北小巨蛋舞台參與「拳上」賽事，讓她知名度大增，不過在10月的台南全運會，卻在首輪就意外敗北，讓她一度大受打擊。

不過這次的OPBF銀腰帶冠軍賽，王靖欣也重新證明自己實力，面對來自菲律賓且爆發力強的里瓦斯，王靖欣善用她的身材優勢與對手拉鋸，最終在8回合結束後順利擊退里瓦斯搶下冠軍腰帶，讓她賽後情緒激動地表示，「我全運會第一場就輸了，幸好我證明自己是實至名歸，我回來了，我是王靖欣我辦到了。」