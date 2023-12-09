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拳擊／職業賽首秀就取勝 賴主恩不改生涯規劃備戰奧運

聯合報／ 記者劉肇育／台中即時報導
賴主恩拿下個人職業賽生涯首勝。圖／OPBF職業賽提供
賴主恩拿下個人職業賽生涯首勝。圖／OPBF職業賽提供

OPBF（Oriental and Pacific Boxing Federation，東方與太平洋拳擊聯合會）銀腰帶冠軍賽今天在台中市台體大體育館舉行，其中主賽由杭州亞運銀牌國手賴主恩出戰南韓選手Lee Jong Hee（音譯：李鍾熙），以及王靖欣代表台灣與菲律賓好手里瓦斯（Carleans Rivas）上演冠軍腰帶爭奪戰，最終賴主恩也順利搶下職業賽生涯首勝。

首度在台灣舉行的OPBF銀腰帶冠軍賽今天在台體大體育館點燃戰火，並舉行7場賽事，其中包括國內好手林柔萱出戰林品足、林思婷出戰鄭筑勻、呂淙維對決陳奇楷，以及兩場國際賽事王靖蓉對決南韓選手、黃仕杰對戰蒙古選手。

至於主賽則是由首度參與正式職業賽的賴主恩與已經有9場職業賽經驗的南韓選手李鍾熙交手，儘管雙方在職業賽經驗上有點差距，但賴主恩仍是靠著嚴密的防守讓李鍾熙無法擊出有太多有效擊打，反倒被賴主恩抓住空隙吃了幾記重拳。

第五回合賴主恩更是對李鍾熙發動暴風般的攻勢，讓李鍾熙只能落入被動局面，第六回合雙方在體力都開始下滑的情況下，賴主恩仍是守住優勢，最終以60：54順利擊敗對手，搶下職業生涯首勝。

對於首度打正式職業賽就順利取勝，賴主恩也坦言賽前就有針對南韓選手李鍾熙做情蒐與戰術上的設定，對手也確實相當耐打，「雖然對手對我的刺激性沒有很多，但很高興還是有一場好的職業賽經驗，比賽後段體力有點下滑，不過還是想要看有沒有機會擊倒對手，給觀眾一些刺激。」

在這場賽事結束後，賴主恩也將繼續為巴黎奧運備戰，明年開始也將跟隨拳擊隊出國移訓並進行情蒐，對於未來是否會再向職業賽挑戰，他則笑說：「我目前未來的重心還是希望放在往基層教練發展上，貢獻所學，有可能是在奧運後，至於職業賽我還是會隨時準備參加，只是可能到時候又會變得比較壯一點。」

賴主恩拿下個人職業賽生涯首勝。圖／OPBF職業賽提供
賴主恩拿下個人職業賽生涯首勝。圖／OPBF職業賽提供

賴主恩 拳擊

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