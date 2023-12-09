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國際奧會正式批准 俄國白俄選手將以中立身分參加巴黎奧運

中央社／ 綜合外電報導
俄羅斯和白俄羅斯選手獲准以「中立身分」參加2024年巴黎奧運。 美聯社
俄羅斯和白俄羅斯選手獲准以「中立身分」參加2024年巴黎奧運。 美聯社

國際奧林匹克委員會今天批准俄羅斯和白俄羅斯運動員以中立身分參加明年的巴黎奧運，但不能參加團體競賽項目，還有他們不得積極支持俄國侵略烏克蘭的戰爭。

法新社報導，國際奧林匹克委員會（InternationalOlympic Committee, IOC）說，目前只有8名來自俄羅斯的運動員和3名來自白俄羅斯的運動員以中立身分取得參賽資格。

相較之下，已有60多名烏克蘭運動員取得了明年巴黎奧運參賽資格。

國際奧會執行委員會決定，「通過國際單項運動總會（IF）現有賽事資格認證系統獲得參賽資格的個人中立運動員（AIN），將獲宣告有資格參加2024年巴黎奧運」。

不過，國際奧會執委會說，他們必須滿足嚴格的限制條件。

這包括排除「持有俄羅斯或白俄羅斯護照的運動員團隊」。

同樣遭到排除的還有「積極支持侵烏戰爭的運動員」以及「與俄羅斯或白俄羅斯軍隊或國家安全機構簽約的運動員」。

此外，「在2024年巴黎奧運任何官方場館或任何官方活動中，都不得展示俄羅斯或白俄羅斯國旗、國歌、顏色或任何其他辨識標誌」。

「任何俄羅斯或白俄羅斯政府或國家官員，都不會被邀請或認可參加2024年巴黎奧運。」

俄羅斯譴責對其運動員施加的條件是「歧視性的」，但表示符合標準的運動員將前往參加巴黎奧運。

世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）堅持，不會有中立運動員參加奧運田徑比賽。

自從莫斯科在2022年2月對烏克蘭發動侵略以來，來自俄羅斯和白俄羅斯的運動員面臨許多體育競賽的制裁。

在過去1年裡，一些名列奧運項目的單項運動總會放寬限制，允許俄國和白俄兩國運動員在一定條件下重返賽場。

然而，俄國和白俄兩國運動員仍被禁止參加田徑比賽。

羅斯 田徑

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