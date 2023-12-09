軟網／太平洋盃鳳林國際賽開打 10國、200位選手參賽 

2023花蓮太平洋盃鳳林軟式網球國際錦標賽今天起至11日於鳳林鎮立網球場、鳳林國小網球場開打，包含台灣、日本、南韓在內共計10國、超過200名選手與會，各國精銳盡出爭奪冠軍金盃，讓台灣觀眾不出國就能欣賞國際級的軟網賽事。

今天上午開幕式在鳳林國小藝文中心舉行，由中華民國軟式網球協會理事長朱文慶主持，除了教育部體育署長鄭世忠、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、世界軟網總會會長鄭仁善、副會長沈載顯、鳳林鎮長林建平等貴賓親臨現場外，各國代表隊也派出秘書長等級以上的代表與會，現場盛大且隆重，是國內少見的運動盛會。

中華民國軟式網球協會理事長朱文慶在致詞時表示，「透過運動賽事促進國際間的相互交流，是最健康與直接的方式，我們也相信在鳳林這個國際認證的美好慢城， 透過大家的齊心共力，一定能為台灣型塑真、善、美的國際形象，為軟式網球 運動有效行銷正面的意象。」他同時感謝本賽事從賽前申辦到承辦的過程中，教育部體育署、花蓮縣政府給予的支持與協助，而鳳林鎮公所及鳳林鎮鄉親熱烈支持，是本次賽會能順利舉行的最強後盾。

花蓮太平洋盃鳳林軟式網球國際錦標賽（簡稱鳳林盃）邁入第26屆，在2019年首度升級為獲亞洲軟式網球聯盟授權認證的國際賽事，後因新冠肺炎疫情中斷了4年，今年重起爐灶，有了上一屆賽事成功的經驗與迴響，消息一出立刻吸引亞洲各國爭相詢問，賽事分為國際公開男、女子組、國際青少年組。

今年剛好在杭州亞洲運動會後舉辦，因此除了亞運中華隊代表隊陳郁勳、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘等原班人馬再戰，日本奪下亞運男團金牌的選手也全員到齊，其中包含囊括三金的上松俊貴，以及南韓亞運代表隊選手；日本隊希望延續亞運奪金的氣勢，台灣代表隊則力拚報亞運金牌戰落敗的一箭之仇，南韓隊則期盼力挽狂瀾、重返巔峰。 另外，還有蒙古、巴基斯坦、泰國、柬埔寨、寮國、馬來西亞、越南等國家參賽，而地主花蓮鳳林也組隊一同角逐金盃。

此外，為了迎接2024年第四屆世界青少年軟網錦標賽在台舉辦，中華民國軟式網球協會於7、8日在鳳林國小舉辦「軟式網球國際裁判研討會」，不僅讓台灣與世界接軌，更要讓世界看見台灣舉辦國際賽事的能力與決心。