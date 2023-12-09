第3屆跑酷越野障礙賽 1500人體驗越野闖關樂趣

苗栗縣政府勞青處所主辦的第3屆Miaoli Fun Young跑酷越野障礙賽，今天上午在通霄飛牛牧場登場，現場共1500人報名參加起跑，人數再創新高；副縣長鄧桂菊致詞時表示，歡迎大家來到這個享譽國際的場地，享受清新的空氣和優美的景色，盡情揮灑汗水，也感謝通霄發電廠大力支持，並期待明年持續辦理、報名人數再創紀錄。

為了鼓勵民眾參與戶外活動，拓展國內旅遊商機，苗栗縣政府在民國109年舉辦首屆跑酷障礙結合越野路跑的新形態運動賽事，同時將當地美食、美景納入規畫，吸引了大批全台喜歡戶外運動的民眾參加，形成苗栗特色運動品牌賽事。

一早天氣陽光普照，溫度適宜，非常適合路跑活動，副縣長鄧桂菊、勞青處長王浩中、通霄鎮長張可欣、縣議員徐永煌、陳品安、鎮民代表繆宗翰以及活動大使混血型男田舞陽一起帶領選手做暖身操，並且為各組鳴笛起跑。

現場活動分為競賽組12公里、體驗組3公里，在賽道內規畫設置10座不同形式的越野障礙關卡，不僅延續去年大獲好評的攀岩、趣味氣墊等關卡，且增加1座大型3米高攀網關卡，同時安排菁市集，貼心打造親子FUN電樂園，讓完賽者可以留下來共享歡樂的親子時光。