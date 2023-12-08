滑冰／小巨蛋冰上樂園突破500萬人次 結合世界滑冰日辦派對

小巨蛋冰上樂園歡慶500萬人次里程碑並結合2023年台北世界滑冰日，今天包場舉辦台北捷運會員專場聖誕派對，當天不開放一般公眾滑冰及教學課程，搶到入場券的「台北捷運Go」APP會員，冰上樂園也特別安排專業教練進行滑冰教學，讓新手們盡情享受滑冰的暢快。

以台北小巨蛋吉祥物「蛋蛋」作為主視覺，冰面中央打造近2公尺的聖誕主燈，冰面上方點綴繽紛霓虹燈及聖誕燈飾，世界滑冰日嘉年華舞蹈表演、黑旋風、DJ Wade等知名音樂人接力演出，將超過4個籃球場大小的冰上樂園，變成超大型聖誕復古派對。

台北小巨蛋冰上樂園為符合國際標準、全台規模最大的滑冰場，擁有冬季奧運級標準冰面品質，是國內滑冰好手及培訓國家選手的專業訓練場地。