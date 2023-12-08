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滑冰／小巨蛋冰上樂園突破500萬人次 結合世界滑冰日辦派對
小巨蛋冰上樂園歡慶500萬人次里程碑並結合2023年台北世界滑冰日，今天包場舉辦台北捷運會員專場聖誕派對，當天不開放一般公眾滑冰及教學課程，搶到入場券的「台北捷運Go」APP會員，冰上樂園也特別安排專業教練進行滑冰教學，讓新手們盡情享受滑冰的暢快。
以台北小巨蛋吉祥物「蛋蛋」作為主視覺，冰面中央打造近2公尺的聖誕主燈，冰面上方點綴繽紛霓虹燈及聖誕燈飾，世界滑冰日嘉年華舞蹈表演、黑旋風、DJ Wade等知名音樂人接力演出，將超過4個籃球場大小的冰上樂園，變成超大型聖誕復古派對。
台北小巨蛋冰上樂園為符合國際標準、全台規模最大的滑冰場，擁有冬季奧運級標準冰面品質，是國內滑冰好手及培訓國家選手的專業訓練場地。
中華民國滑冰協會將於明年2月28日至3月3日在台北小巨蛋舉行2024年ISU世界青年花式滑冰錦標賽，將有來自世界各地約52個會員國、約626位世界頂尖青年花式滑冰選、教練、裁判官員、領隊及隊職員齊聚台北參與這場美麗的賽事，歡迎民眾到台北小巨蛋共襄盛舉，活動將於明年1月下旬開放民眾上網索票，詳細資訊請至中華民國滑冰協會或2024世界青年花式滑冰錦標賽官方網站查詢，關注更多最新資訊。
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