花式滑冰／世界青年錦標賽 地主小將蔡玉鳳受期待

2024年ISU世界青年花式滑冰錦標賽將於2月28日登場，屆時代表台灣出賽的小將蔡玉鳳、李宇翔今天都出席「世界滑冰日」活動。備受期待的蔡玉鳳笑說，希望能把曲目和動作做好。

年僅14歲的蔡玉鳳從6歲開始就在台北小巨蛋冰上樂園展開滑冰生涯，她在今年4月的全國花式滑冰菁英錦標賽首度轉戰青女組，就順利以短曲46.66分、長曲97.59，總和144.25分贏得金牌。

蔡玉鳳明年將先代表台灣參加1月19日在韓國江原道登場的青年冬季奧運，接著2月28日再回到台灣主場參加ISU世界青年花式滑冰錦標賽。

蔡玉鳳在接受中央社訪問時說道，很開心可以獲得這2場大賽的參賽資格，現在就是保持正面的心態去訓練，「希望可以放輕鬆參賽，就當作是一場表演，然後自己的曲目和動作做到最好。」

至於17歲的李宇翔，從8歲開始在台灣接受訓練，他在今年的全國花式滑冰菁英錦標賽，成為首名完全接受本土訓練而總分超過200分的未來之星。

明年的世界青年花式滑冰錦標賽是李宇翔生涯首度參加最大型國際賽，他說：「在主場比賽反而壓力比較大，因為朋友、家人都會來看，我希望能努力在動作上有所突破。」

李宇翔笑說，自己很喜歡滑冰這項運動，「因為練習和比賽時可以不用曬太陽，我很不喜歡熱的感覺。有時候練習很煩走出去外面時，又會覺得很熱而回到冰上繼續訓練。」

今天除了是台北世界滑冰日外，同時也將慶祝台北小巨蛋冰上樂園入場人數突破500萬人次，並舉辦「聖誕滑冰派對」。