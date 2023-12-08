雙北世壯運／STRONG WIN暖身訓練營 前排球國手楊孟樺當教練

臺北市政府及新北市政府共同主辦2025雙北世界壯年運動會，從2023年9月展開STRONG WIN暖身系列活動，開設29個運動種類訓練營課程，有近2,000名28歲以上的民眾參與，培養民眾準備在2024年2月報名2025雙北世壯運，暖身訓練營師資星光熠熠，包含前排球國手楊孟樺、前羽球國手許仁豪、前射箭國手譚雅婷等專業教練皆來共襄盛舉。

今年度暖身訓練營在各運動種類都有開設初階班及進階班，初階班主要是讓有運動習慣的民眾有機會認識不同運動項目，同時做體育運動推廣，提升運動風氣，建立各項運動的基本觀念；進階課程是以曾經有此運動項目經驗的國民來做更高強度的訓練，從中培養未來在2025年可以參加之選手。明年度也將擴大舉辦一系列時間更長、訓練強度更高的選手培訓課程，希望所有壯年運動好手可以一起來挑戰。

排球課程師資-楊孟樺教練。 圖／蜂巢行銷提供

此外，前排球國手楊孟樺擔任排球課程師資，課前事先安排訓練菜單，在面對不同年齡層的學員時，調整訓練模式，在訓練中教導學員如何培養正確心態，持續維持訓練，並表示：「初階課程主要帶入個人單項基本動作，像是低手、高手、攻擊，再用動作解析發球及攔網，以最基礎的教學帶給學員，希望可以挑起學員對排球的興趣；進階課程主要是兩人以上的連結、三人默契、四人組合，再帶入隊型組織搭配訓練，希望進階的學員可以加強團隊的組合觀念及默契培養，透過課程感受排球的魅力。」

排球上手發球教學。 圖／蜂巢行銷提供

排球課程課後收操。 圖／蜂巢行銷提供

2025雙北世界壯年運動會將於2025年5月17至30日舉行，2024年2月開放報名。STRONG WIN暖身系列活動明年度將陸續啟動選手培訓課程、暖身(測試)賽、訓練講座及研討會等，鼓勵民眾參與及認識運動，並養成運動習慣，一起為2025雙北世壯運做準備。

2025雙北世壯運官網：https://wmg2025.tw/zh-tw/home

STRONG WIN暖身系列活動報名網址: https://www.wmg2025warmup.org.tw/