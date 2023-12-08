跆拳道／首辦活動推廣跆拳道 羅嘉翎擔心報名人數太少 

我國跆拳道甜心羅嘉翎將於12月23日在新北市蘆洲運動中心舉辦「小小跆拳頑樂會」，這也將是她首次個人舉辦活動來推廣跆拳道，但也讓她直言很緊張報名人數太少，希望大家能夠多多支持，希望用輕鬆的方式讓更多小朋友接觸並喜歡上這項運動。

羅嘉翎自東京奧運奪牌後人氣大漲，在多次受訪中她都說：「很開心能受到大家的關注，也希望能因此讓更多人認識跆拳道運動。」而她也投入許多推廣的活動當中。

羅嘉翎趁著訓練及賽事空檔，在社群頻道上自製跆拳道教學影片「兩分鐘學跆拳」（https://youtu.be/rs-P54TtxNs?si=j7AZUqxngkvj_Bjw），用簡單的主題及呈現方式，讓民眾能輕鬆看得懂賽事以及了解更多跆拳道的規則，她對於推廣跆拳道運動不遺餘力。

今年更進一步將在賽季結束後舉辦跆拳道的推廣活動「小小跆拳頑樂會」，透過各個闖關的活動讓小朋友們可以接觸跆拳道，羅嘉翎當天也會親自擔任關主，全天陪伴著大家一起玩跆拳。活動將於23日於新北市蘆洲運動中心5樓舉行，歡迎家長們能帶著小朋友們一起參與。

對於首度舉辦活動，羅嘉翎說：「很開心能夠辦這樣子的活動推廣跆拳道，也希望用輕鬆的方式讓更多小朋友接觸並喜歡上這項運動，但也有點緊張報名人數會不會太少，希望大家可以多多支持並踴躍報名，現場一定會很好玩喔。」

而這次活動羅嘉翎也受到不少人的幫助，她說：「再來也很感謝我的經紀公司及贊助商們一起參與這場活動，除了平時對我訓練上的支持之外，也加入了跆拳道推廣的行列，這次還提供了很豐富的獎品給報名的小朋友們，現場也都會有好玩的攤位提供給大家體驗。真的要好好感謝匯智資訊、萬泰ACT運動俱樂部、中華文化總會、綠的GREEN、FOOTER以及查爾斯運動行銷，大家一起做有意義的活動感覺真的很開心。」

【2023小小跆拳頑樂日】活動資訊

活動日期：112.12.23 (六) 10:00-19:00共三梯次可以選擇

活動地點：新北市蘆洲運動中心5樓(建議搭乘大眾運輸工具)

活動官網：https://charles.ef-info.com/

報名系統：https://mylivescore.pse.is/5cg2se

主辦單位：萬泰ACT運動俱樂部、查爾斯運動行銷

贊助單位：中華文化總會、匯智資訊、FOOTER、綠的 GREEN、 UCA奧特創藝、黃彥儒先生

協辦單位：新北市跆拳道協會