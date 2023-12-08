撞球／楊清順師父趙豐邦發文吐心聲 宣布12月15日舉行公祭

「撞球之子」楊清順6日傳出病逝，享年45歲。消息一出，許多網友都不敢置信，表示他是「從小的偶像」，非常不捨。對此，楊清順師父「冷面殺手」趙豐邦也坦言，「沒想到這麼快就走了」，他昨天深夜公布公祭時間及地點，讓所有想緬懷楊清順的人可以前去致意。

趙豐邦在臉書發文寫道，「阿順的離世…讓大家萬分不捨，曾經的撞球之子，帶給球迷朋友們，許多美好的時光…天下無不散筵席，願逝者安息，生者如斯，我們相信～台灣撞球之火，將會依然熾熱！」

趙豐邦透露，與家屬討論後將舉行公祭，讓所有想緬懷楊清順的人可以前來致意。公祭時間訂在112年12月15日（星期五）早上8點20分，地點在高雄九龍禮儀館九龍廳（高雄市鳥松區本館路330號）。若有想對楊清順表達心意，但無法親臨現場致意的球迷朋友們，也提供帳戶供大家匯款致意。

趙豐邦表示，即日起至12月14日（星期四）晚上8點，開放大家匯款致意，匯款時請備註姓名，匯款後可私訊確認是否匯款成功。所有致意款項將於12月15日（星期五）早上交給楊清順家屬，並於5天內公佈所有致意人姓名及金額（如：趙O邦 2100元)。謹代表楊清順及其家屬對您表達感謝。