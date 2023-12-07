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運動科學輔助基層選手計畫 系統化訓練提升成效

中央社／ 台北7日電
教育部體育署從民國109年起試辦「運動科學輔助基層選手計畫」，副署長房瑞文（中）7日宣布今年突破千名國、高中選手參與，2024年將擴大舉辦。 （體育署提供）中央社
教育部體育署從民國109年起試辦「運動科學輔助基層選手計畫」，副署長房瑞文（中）7日宣布今年突破千名國、高中選手參與，2024年將擴大舉辦。 （體育署提供）中央社

體育署從民國109年起試辦「運動科學輔助基層選手計畫」有成，今年有54所國、高中，共1100名運動績優及體育班學生參與計畫，希望透過有系統的運科訓練優化選手運動專長。

今年的計畫由國立體育大學、國立台灣師範大學、台北市立大學、國立彰化師範大學、國立中正大學等5校執行，內容包含運動生理學、運動生物力學、運動營養學、運動醫學、運動心理學及運動科技學等運動科學專業，透過檢測及介入協助學生強化競技水準。

體育署副署長房瑞文強調，未來會藉由各大學以「在地化」的方式和基層國、高中學校合作，協助各種專業檢測。

據了解，明年體育署將擴大舉辦「運動科學輔助基層選手計畫」，將改以補助新台幣3200萬元的方式，協助有意願執行計畫的大專院校。而目前113年度已經有21所大學提出多達42項計畫，而這些大學遍布全台，包括東部也有。

體育署學校體育組長蔡忠益指出，這個計畫讓基層選手不再因為自行摸索或者錯誤的方式造成身體傷害，「並藉由研究成果讓基層的體育班選手訓練更加專業。」

體育署

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