撞球／「觀眾禮物多到讓我變郵差」體育主播曝楊清順私下面貌

「撞球之子」楊清順昨天傳出因肺癌病逝，享年45歲。資深體育主播王人瑞昨天也發文回憶，自己當年收到許多觀眾的來信和禮物，請他幫忙交給楊清順，讓他當了好幾年郵差。

王人瑞發文寫道，「1997年轉播職業撞球大賽認識楊清順，當時他師父趙豐邦聲勢如日中天，19歲的楊清順從球技到人氣絲毫不遜色，兩人出賽和對戰都是收視率保證，也只有『檯面上沒有打不進的球』能形容阿順的準和犀利的球技。」

王人瑞指出，「職撞大賽前兩年（1998、1999）可沒有e-mail和網路這種東西，收到觀眾寄給我的信突然變多了，很多信都是『王主播，我們很喜歡你轉播的職撞大賽⋯然後接下來就是：我很欣賞楊清順，方便幫我把信和禮物轉交給他嗎？』結果在轉播職撞7年中，都是阿順的郵差先生。」

王人瑞透露有時錄影完楊清順會找大家吃海鮮，蝦和螃蟹是楊清順的最愛，「他除了能在球檯上清台，桌上的海鮮佳餚也能輕易清台，他有怎麼吃都吃不胖的體質。」他還提到楊清順不只會撞球，還很擅長釣蝦，曾「左右開弓」各拿一支釣竿，一小時釣67隻蝦，楊清順出生年正好是67年，另外楊清順曾熱衷打高爾夫球。

王人瑞感慨楊清順拿過數不盡的冠軍和獎杯，唯一缺少的就是世錦賽金牌，但無損楊清順在世界撞壇的地位，「曾數次看他在日本和菲律賓比賽，不但當地觀眾喜歡他，還有不少國外好手視他為偶像。」

王人瑞提到自己曾幫楊清順策劃、出版一本寫真書，從他出生的高雄，一直拍到當兵的澎湖，發現楊清順有很多有別於比賽時的銳利眼神，取而代之的是靦腆、開朗及輕鬆活潑一面，王人瑞最後寫道，「在這邊悼念我的朋友，永遠的撞球之子楊清順，希望你能在另一個世界健健康康繼續稱王，也補齊那塊你唯一缺少的世錦賽金牌。」