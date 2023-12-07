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「撞球之子」楊清順45歲病故 陳其邁感嘆一代傳奇隕落

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
出身高雄的撞球好手楊清順病故，高雄市長陳其邁不捨一代傳奇隕落。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書
出身高雄的撞球好手楊清順病故，高雄市長陳其邁不捨一代傳奇隕落。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書

出身高雄的撞球名將楊清順病故，享年45歲；高雄市長陳其邁昨夜在臉書感嘆一代傳奇殞落，也感謝楊清順以生命投入撞球運動，為台灣和高雄寫下精彩與榮耀的故事。

楊清順1993年以15歲之齡，拿下光復盃全國公開賽及中正盃全國錦標賽冠軍嶄露頭角；18歲赴日本參加大阪公開賽，成為最年輕的冠軍得主，還登上撞球雜誌封面，獲稱「撞球神童」。年紀輕輕得過兩屆亞運金牌，當時刮起炫風。

陳其邁指2005年他擔任高市代理市長時曾舉辦「2005高雄世界花式撞球錦標賽」、「生力亞洲九號球巡迴賽 高雄站」，當時楊清順為高雄留下九號球巡迴賽冠軍，楊表示「非常高興在家鄉得冠軍」。

楊清順承襲師父趙豐邦的冷靜頭腦，成名甚早的他，對做人處事更是嚴格要求。

近年來以專心教學、成立品牌為主；但去年中發現肺部腫瘤。與病魔對抗1年多後，6日上午病逝。

陳其邁表示，很多人說楊是天才型選手，其實他很早就以撞球運動為人生目標，花很長的時間練球，最終讓母親改觀，許多人也因為楊清順才認識、投入撞球運動。

楊清順 亞運

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