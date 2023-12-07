撞球／「撞球之子」楊清順 45歲病逝

撞球名將「撞球之子」楊清順昨天清晨因癌症病逝，得年45歲，消息一出震驚體育圈，中華民國撞球總會和許多選手都發文哀悼。

來自高雄的楊清順成名甚早，1996年以18歲年紀奪下大阪全日本錦標賽冠軍，成為賽史最年輕紀錄，打響「撞球神童」名號。楊清順之後接受「冷面殺手」趙豐邦指導，師徒成為台灣職業撞球運動指標名將，楊清順更在1998年曼谷亞運、2002年釜山亞運奪下9號球個人賽金牌，2001年秋田世運會再奪金，隔年世界花式撞球錦標賽也獲季軍，獲獎無數。

楊清順因為肺腫瘤病逝，撞球總會常務監事張明雄說，楊清順腫瘤被血管包覆，且距離心臟近，醫生評估不好動手術，採化療治療。

原本就身形清瘦的楊清順，因病情更顯單薄，昨天不敵病魔離世，張明雄嘆「生命無常」，撞球總會也發文，感謝楊清順為台灣撞球寫下美好又絢麗的一頁篇章。