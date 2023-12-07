聽新聞
test
0:00 / 0:00
撞球／「撞球之子」楊清順 45歲病逝
撞球名將「撞球之子」楊清順昨天清晨因癌症病逝，得年45歲，消息一出震驚體育圈，中華民國撞球總會和許多選手都發文哀悼。
來自高雄的楊清順成名甚早，1996年以18歲年紀奪下大阪全日本錦標賽冠軍，成為賽史最年輕紀錄，打響「撞球神童」名號。楊清順之後接受「冷面殺手」趙豐邦指導，師徒成為台灣職業撞球運動指標名將，楊清順更在1998年曼谷亞運、2002年釜山亞運奪下9號球個人賽金牌，2001年秋田世運會再奪金，隔年世界花式撞球錦標賽也獲季軍，獲獎無數。
楊清順因為肺腫瘤病逝，撞球總會常務監事張明雄說，楊清順腫瘤被血管包覆，且距離心臟近，醫生評估不好動手術，採化療治療。
原本就身形清瘦的楊清順，因病情更顯單薄，昨天不敵病魔離世，張明雄嘆「生命無常」，撞球總會也發文，感謝楊清順為台灣撞球寫下美好又絢麗的一頁篇章。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言