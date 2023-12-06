快訊

開幕1周就大排長龍！士林夜市開賣大陸傳統點心 網友不酸了：確實特別

性騷環抱下屬還說「好香」 懲戒法院前院長李伯道被監院彈劾

撞球／「撞球之子」楊清順球風快狠準 獨缺世錦賽金牌留憾

中央社／ 台北6日電
楊清順。報系資料照
楊清順。報系資料照

從「撞球神童」到「撞球之子」，楊清順在場上球風快、狠、準，攻擊慾望強烈讓人留下深刻印象，他一生國際賽獲獎無數，卻始終無緣世錦賽金牌，也讓他撞球生涯留下遺憾。

台灣花式撞球選手楊清順出生於1978年，來自高雄的他，成名甚早，1996年就奪得全日本花式撞球錦標賽的金盃，成為賽事史上最年輕冠軍。

「冷面殺手」趙豐邦為楊清順的師父，而楊清順儘管個性靦腆，但上場後展現不同的一面，球風不僅沉穩，還快、狠、準，讓外界留下深刻印象。

撞球人士回憶起楊清順過去比賽的畫面，楊清順在場邊就像是名鄰家大男孩，一上場氣勢卻很恐怖，架桿後充滿殺氣。

楊清順在1990年至2000年代開啟屬於他的撞球年代，也曾是台灣撞球輝煌時刻，他在世界運動會、亞洲運動會都曾獲得金牌，包括1998年曼谷亞運9號球金牌、2002年釜山亞運花式9號球金牌，更是國際賽頒獎台的常客。

不過，世錦賽最佳成績為銅牌的楊清順，始終獨缺世錦賽1面金牌，也成為他撞球生涯最大遺憾。

隨著撞球沒落，加上亞運會剔除撞球，楊清順逐漸淡出第一線，有段時間曾轉往中國發展，幾年前才回到高雄與友人一同經營球館，除了在國內舞台復出外，還自創品牌「順皮頭」。

楊清順去年因身體不適就醫，發現肺部腫瘤後低調進行治療，當時親近的友人已有心理準備，楊清順日後若想要回到球場恐有困難，如今傳出病逝的消息，享年45歲，不僅震驚撞球界，也讓友人感到可惜。

楊清順 世錦賽 亞運

延伸閱讀

撞球／「撞球之子」楊清順病逝 師父趙豐邦惋惜

撞球／「撞球之子」楊清順不敵癌症今晨離世 享年45歲

睽違17年臺北再迎 24 小時世錦賽 男女世界紀錄保持人都來了

拔河／世錦賽規格迎客 2023國際邀請賽12月2日台中登場

相關新聞

撞球／「撞球之子」楊清順不敵癌症今晨離世 享年45歲

從「撞球神童」到「撞球之子」的我國撞球名將楊清順，今天清晨因病離世，享年45歲，中華民國撞球總會常務監事張明雄證實消息，...

撞球／「撞球之子」楊清順病逝 師父趙豐邦惋惜

曾兩度奪得亞運金牌的「撞球之子」楊清順去年罹癌後相當低調，不願外界打擾，病情一度好轉的他，卻在今天上午病逝，享年45歲。...

撞球／「撞球之子」楊清順球風快狠準 獨缺世錦賽金牌留憾

從「撞球神童」到「撞球之子」，楊清順在場上球風快、狠、準，攻擊慾望強烈讓人留下深刻印象，他一生國際賽獲獎無數，卻始終無緣...

「撞球之子」楊清順不敵癌症 今晨離世享年45歲

．從「撞球神童」到「撞球之子」的我國撞球名將楊清順，今天清晨因病離世，享年45歲，中華民國撞球總會常務監事張明雄證實消息，他表示楊清順是因癌症病逝，嘆「生病無常」。張明雄透露，楊清順的癌症在心臟附近，不好做手術，但有進行化療，時間大概一年左右，「球圈和他親近的都沒說，他也不希望我們說」。...

防堵黃牛運發條例修法 賣免費索票賽事票券將罰1萬8

立法院教育與文化委員會在今天舉行第11次全體委員會議，並針對「運動產業發展條例增訂第二十四條之一文案」進行審議，除了黃牛...

立委盼體育署對電競協會殺雞儆猴 潘文忠：要先釐清始末

中華電競協會在4日舉辦的星光電競大賞，因為邀請實況主Toyz擔任頒獎人引發爭議，立委吳思瑤今天建議教育部長潘文忠與體育署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。