撞球／「撞球之子」楊清順球風快狠準 獨缺世錦賽金牌留憾

從「撞球神童」到「撞球之子」，楊清順在場上球風快、狠、準，攻擊慾望強烈讓人留下深刻印象，他一生國際賽獲獎無數，卻始終無緣世錦賽金牌，也讓他撞球生涯留下遺憾。

台灣花式撞球選手楊清順出生於1978年，來自高雄的他，成名甚早，1996年就奪得全日本花式撞球錦標賽的金盃，成為賽事史上最年輕冠軍。

「冷面殺手」趙豐邦為楊清順的師父，而楊清順儘管個性靦腆，但上場後展現不同的一面，球風不僅沉穩，還快、狠、準，讓外界留下深刻印象。

撞球人士回憶起楊清順過去比賽的畫面，楊清順在場邊就像是名鄰家大男孩，一上場氣勢卻很恐怖，架桿後充滿殺氣。

楊清順在1990年至2000年代開啟屬於他的撞球年代，也曾是台灣撞球輝煌時刻，他在世界運動會、亞洲運動會都曾獲得金牌，包括1998年曼谷亞運9號球金牌、2002年釜山亞運花式9號球金牌，更是國際賽頒獎台的常客。

不過，世錦賽最佳成績為銅牌的楊清順，始終獨缺世錦賽1面金牌，也成為他撞球生涯最大遺憾。

隨著撞球沒落，加上亞運會剔除撞球，楊清順逐漸淡出第一線，有段時間曾轉往中國發展，幾年前才回到高雄與友人一同經營球館，除了在國內舞台復出外，還自創品牌「順皮頭」。

楊清順去年因身體不適就醫，發現肺部腫瘤後低調進行治療，當時親近的友人已有心理準備，楊清順日後若想要回到球場恐有困難，如今傳出病逝的消息，享年45歲，不僅震驚撞球界，也讓友人感到可惜。