撞球／「撞球之子」楊清順病逝 師父趙豐邦惋惜

曾兩度奪得亞運金牌的「撞球之子」楊清順去年罹癌後相當低調，不願外界打擾，病情一度好轉的他，卻在今天上午病逝，享年45歲。面對愛徒英年早逝，師父趙豐邦難過地說，很可惜。

台灣花式撞球選手楊清順出生於1978年，來自高雄的他，13歲開始打球，1996年投入職業撞球，就以全勝姿態贏得全日本花式撞球錦標賽的冠軍，成為賽事史上最年輕冠軍。

師承趙豐邦的楊清順，在1990年代至2000年代間，多次在國際賽登上頒獎台，包括1998年曼谷亞運9號球單打金牌、2002年釜山亞運花式9號球金牌，且還曾與師父趙豐邦攜手奪得1998年亞運撞球8號球雙人組銀牌。

撞壇人士透露，楊清順去年中因身體不適看病，發現肺部腫瘤，因當時癌細胞已擴散至動脈，只能採取保守治療，而第1次化療的經驗讓楊清順覺得太痛苦，因此過去1年改以放射線治療為主。

楊清順今年病情曾一度好轉，在與病魔對抗1年多後，今天上午病逝，享年45歲。撞壇人士指出，楊清順罹癌後相當低調，不希望外界過多的打擾和關心，消息始終沒有外傳，因此病逝消息一出後，也震驚撞球界。

不過，楊清順與師父趙豐邦仍有保持聯絡，趙豐邦目前趕往殯儀館，將協助家屬處理治喪事宜，他接受中央社電訪表示，楊清順已生病一段時間，對於愛徒病逝，他坦言，覺得很可惜。