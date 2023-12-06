周天成與李洋母校 基中擬建國家級青少年羽球訓練中心

在網壇發光發熱的周天成與李洋都是國立基隆中學校友，基中羽球隊是羽球國手搖籃，學校期盼從三級連貫的培訓制度開始，扎根基層訓練和培育，建置國家級標準的羽球訓練專屬場館。立委蔡適應協助爭取建置「青少年羽球訓練中心」的多功能場館，初估總經費約3.12億元，期盼早日送教育部核定計畫。

近年我國羽球在國際發光發熱，基中校長鍾定先表示，2020東京奧運男雙金牌的李洋及男雙金牌教練陳宏麟，2018雅加達亞運男雙銅牌的李哲輝，曾為世界男單第二的周天成及最近在印度超級300奪冠的戚又仁都是基中的校友，還有戴資穎的教練團賴建誠，李承晏等都是基中人，基中在我國羽球發展占重要地位，歸功鄭永成教練20多年默默的耕耘有成。

鍾定先說，台灣羽球選手嶄露頭角的時間，比其他羽球強國好手慢了3年，青少年階段欠缺有系統性的培育。在鄭永成多年的倡議下，基中與中華羽協、體育學術界等多次研商，提出成立地區性青少年羽球訓練中心計畫，建置具有國家級標準的羽球訓練專屬場館，加強在青少階段養成訓練。

蔡適應日前邀鍾定先、教練鄭永成，說明青少年羽球訓練中心規畫，並向國家發展委員會副主委游建華博士及相關單位諮商，調整方向加速計畫整合。

蔡適應表示，期盼從三級連貫的培訓制度開始，扎根基層的羽球訓練和培育工作。蔡英文總統2021年訪視基中訪視羽球隊訓練狀況，希望研議成立青少年羽球訓練中心、改善訓練場館，建立長久制度來發展羽球運動人才。

希望以舉辦區域型羽球賽事場館的目標，研議建立12面的大型羽球場館，並結合未來八堵暖暖地區的發展，與基隆市政府合作區域的發展，建置多功能場館，但尚需要與教育部的綜合體育發展計畫整合，才會由教育部送國發會核定。