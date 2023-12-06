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電競協會出包教長潘文忠批不適當 體育署研議砍補助當懲處

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
潘文忠強調電競協會引發的爭議是相當不適當的。記者劉肇育／攝影
潘文忠強調電競協會引發的爭議是相當不適當的。記者劉肇育／攝影

中華民國電競協會在日前舉辦的頒獎典禮中，因為邀請備受爭議的電競實況主Toyz擔任頒獎人引發爭議，教育部部長潘文忠在今天於立法院受訪時就直言，對於運動競技與毒品或上等號是不被允許的，而體育署署長鄭世忠在接受質詢時也強調，這次事件將會列入協會訪評的依據之一，對於年度補助計畫會有很大影響。

潘文忠在今天前往立法院接受備詢時，被問及電競協會所引發的紛爭時表示，由於電競已被列為亞運正式比賽項目，更有可能是未來奧運項目，教育部與體育署會全力參與電競選手培訓與參賽，不過這次活動是由電競協會自主舉辦，體育署並未進行補助或是參與活動規劃，但對於運動競技與毒品劃上等號是絕對不允許的，聘請的相關頒獎人員也是非常不適當。

潘文忠指出，體育署在事發後也要求電競協會自主規劃應該要相關審慎過程避免造成爭議，引發社會意義，教育部對於毒品防制的堅定立場也不會變，未來相關單位請體育署掛名指導單位，也必須獲得體育署同意。

至於電競協會是否會受到進一步的懲處，體育署署長鄭世忠在備詢時則表示，事發後第一時間就向電競協會表達不滿，也對外強調運動競技不該與毒品劃上等號，儘管體育署對於電競協會的補助為選手培訓經費為主，但未來也會將此事件列入協會訪評的依據之一，對於年度補助計畫會有很大影響，也已經告知電競協會應該做出內部懲處。

體育署 亞運

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