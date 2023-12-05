頒獎冒用體育署指導 電競協會晚間急發文致歉並說邀Tozy出席不妥

由中華民國電子競技運動協會舉辦的「2023星光電競大賞頒獎典禮」昨天登場，但因邀請涉賣大麻菸彈的前電競選手Toyz擔任「娛樂效果獎」神秘嘉賓，引發得獎者「統神」在台上怒，批製作單位找販毒者頒獎，引發軒然大波，電競協會今天也公開發聲明致歉。

體育署在頒獎典禮被列指導單位，角色受到關注，今天上午體育署已發表3點聲明表示事前並不知情，體育署署長鄭世忠下午出席2023台灣運動產業博覽會展前記者會後再度重申體育署隊毒品抱持「零容忍」的決心和態度，且重申體育署是在不知情下被列指導單位，體育署已聯繫電競協會，嚴正告知辦理活動在未經體育署同意下，不得擅自列體育署為指導單位，並要求電競協會道歉。

電競協會今天在官網公告致歉聲明，全文如下：