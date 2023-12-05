頒獎冒用體育署指導 電競協會晚間急發文致歉並說邀Tozy出席不妥
由中華民國電子競技運動協會舉辦的「2023星光電競大賞頒獎典禮」昨天登場，但因邀請涉賣大麻菸彈的前電競選手Toyz擔任「娛樂效果獎」神秘嘉賓，引發得獎者「統神」在台上怒，批製作單位找販毒者頒獎，引發軒然大波，電競協會今天也公開發聲明致歉。
體育署在頒獎典禮被列指導單位，角色受到關注，今天上午體育署已發表3點聲明表示事前並不知情，體育署署長鄭世忠下午出席2023台灣運動產業博覽會展前記者會後再度重申體育署隊毒品抱持「零容忍」的決心和態度，且重申體育署是在不知情下被列指導單位，體育署已聯繫電競協會，嚴正告知辦理活動在未經體育署同意下，不得擅自列體育署為指導單位，並要求電競協會道歉。
電競協會今天在官網公告致歉聲明，全文如下：
有關2023星光電競大賞活動疏失，公開致歉聲明函。
說明：
一、 「Toyz劉偉健受邀擔任星光電競大賞頒獎人」
本會未經謹慎評估邀請劉偉健先生擔任頒獎人實屬不妥，任何獎項榮譽其得主個人行為均應列入考量，本會深感歉意，對此本會堅決反對一切毒品及非法行為，並嚴正看待此事件帶來的影響，也記取民眾給予的指導與建議，未來也持續會進行反毒相關宣導活動。
二、 「教育部體育署擔任指導單位活動找爭議人物頒獎。」
體育署近年支持電競發展，包括：選手培訓、參賽以及賽事舉辦經費，但本次活動不屬於體育署補助年度工作計畫範疇，體育署也未參與活動規劃，更未同意擔任指導單位。造成體育署困擾及社會輿論，本會深感歉意。
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