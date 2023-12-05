快訊

統神台上怒噴「販毒狗」掀熱議 電競協會晚間發文致歉：邀劉偉健先生任頒獎人不妥

新世代調情聖手？英《牛津字典》2023代表字「rizz」

頒獎冒用體育署指導 電競協會晚間急發文致歉並說邀Tozy出席不妥

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
電競協會發文道歉。 電競協會臉書
電競協會發文道歉。 電競協會臉書

由中華民國電子競技運動協會舉辦的「2023星光電競大賞頒獎典禮」昨天登場，但因邀請涉賣大麻菸彈的前電競選手Toyz擔任「娛樂效果獎」神秘嘉賓，引發得獎者「統神」在台上怒，批製作單位找販毒者頒獎，引發軒然大波，電競協會今天也公開發聲明致歉。

體育署在頒獎典禮被列指導單位，角色受到關注，今天上午體育署已發表3點聲明表示事前並不知情，體育署署長鄭世忠下午出席2023台灣運動產業博覽會展前記者會後再度重申體育署隊毒品抱持「零容忍」的決心和態度，且重申體育署是在不知情下被列指導單位，體育署已聯繫電競協會，嚴正告知辦理活動在未經體育署同意下，不得擅自列體育署為指導單位，並要求電競協會道歉。

電競協會今天在官網公告致歉聲明，全文如下：

有關2023星光電競大賞活動疏失，公開致歉聲明函。

說明：

一、 「Toyz劉偉健受邀擔任星光電競大賞頒獎人」

本會未經謹慎評估邀請劉偉健先生擔任頒獎人實屬不妥，任何獎項榮譽其得主個人行為均應列入考量，本會深感歉意，對此本會堅決反對一切毒品及非法行為，並嚴正看待此事件帶來的影響，也記取民眾給予的指導與建議，未來也持續會進行反毒相關宣導活動。

二、 「教育部體育署擔任指導單位活動找爭議人物頒獎。」

體育署近年支持電競發展，包括：選手培訓、參賽以及賽事舉辦經費，但本次活動不屬於體育署補助年度工作計畫範疇，體育署也未參與活動規劃，更未同意擔任指導單位。造成體育署困擾及社會輿論，本會深感歉意。

體育署

延伸閱讀

電競／頒獎典禮「販毒狗」風波 體育署署長重申「零容忍」

電競大賞找Toyz頒獎惹怒統神 藍委：協會歷任理事長與綠關係密切

台灣運動產業博覽會 23日松菸登場

電競大賞染毒 體育署急切割 徐巧芯解構新潮流關係

相關新聞

電競／頒獎典禮「販毒狗」風波 體育署署長重申「零容忍」

由中華民國電競協會舉辦的「2023星光電競大賞頒獎典禮」昨天舉行，因邀請前電競選手Toyz擔任「娛樂效果獎」神秘嘉賓，引...

電競／頒獎典禮爭議 電競協會發文道歉

由中華民國電子競技運動協會舉辦的「2023星光電競大賞頒獎典禮」昨天登場，但因邀請涉賣大麻菸彈的前電競選手Toyz擔任「...

網球／明年復出 納達爾打預防針「不期不待」

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）上周宣告明年1月澳網前復出，不過本周受訪時他先打「預防針」，預告對於回歸...

桌球／當代言人挺運動產業博覽會 江宏傑要帶女兒逛展

桌球名將江宏傑成2023台灣運動產業博覽會代言人，除在24日下午將到台北松山文創園區和民眾一起逛博覽會，江宏傑強調，絕對...

網球／納達爾明年初傷後復出 低調稱對自己無所期待

男網前世界排名第一的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）自去年1月以來一直因臀部受傷缺席賽事，但他預計將於明年在...

台灣運動產業博覽會 23日松菸登場

相隔3年，台灣運動產業博覽會今年將在台北松山文創園區盛大登場，博覽會從12月23日展開，展期總共10天，擔任代言人的桌球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。