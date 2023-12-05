快訊

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會審定結果出爐了

綠營頻打抗中保台老梗牌 學者曝國民黨機會來了：快找這2人

人氣甜甜圈店被爆「老鼠出沒」爽吃buffet 業者喊冤：被惡整

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電競／頒獎典禮「販毒狗」風波 體育署署長重申「零容忍」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
鄭世忠署長。 體育署提供
鄭世忠署長。 體育署提供

由中華民國電競協會舉辦的「2023星光電競大賞頒獎典禮」昨天舉行，因邀請前電競選手Toyz擔任「娛樂效果獎」神秘嘉賓，引發得獎者「統神」在台上怒噴，批製作單位找販毒者頒獎，引發軒然大波，體育署署長鄭世忠下午也親自做出回應。

體育署今早已發表3點聲明，鄭世忠今天下午出席2023台灣運動產業博覽會展前記者會後再度重申體育署隊毒品抱持「零容忍」的決心和態度。

鄭世忠指出，2023星光電競大賞頒獎典禮是表揚活動，是中華民國電競協會規劃，體育署未提供補助，也沒參與活動規劃，更非指導單位，這次是在不知情下被列指導單位，體育署已聯繫電競協會，嚴正告知辦理活動在未經體育署同意下，不得擅自列體育署為指導單位，並要求電競協會道歉。

鄭世忠提到，電競是新興運動，體育署也十分支持，但體育署角色是針對選手和教練培訓為主，其他交由協會規劃運作，這次事件相信電競協會未來辦理活動將更謹慎，也希望風波盡快落幕。

體育署

延伸閱讀

台灣運動產業博覽會 23日松菸登場

電競星光大賞找Toyz頒獎惹議！體育署聲明強調：未同意擔任指導單位

體育署投入3億元 優化4棒球場

遏止黃牛票亂象 體育署長：修法勢在必行

相關新聞

電競／頒獎典禮「販毒狗」風波 體育署署長重申「零容忍」

由中華民國電競協會舉辦的「2023星光電競大賞頒獎典禮」昨天舉行，因邀請前電競選手Toyz擔任「娛樂效果獎」神秘嘉賓，引...

網球／納達爾明年初傷後復出 低調稱對自己無所期待

男網前世界排名第一的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）自去年1月以來一直因臀部受傷缺席賽事，但他預計將於明年在...

台灣運動產業博覽會 23日松菸登場

相隔3年，台灣運動產業博覽會今年將在台北松山文創園區盛大登場，博覽會從12月23日展開，展期總共10天，擔任代言人的桌球...

2023十大運動人物和事件 榜首都和大谷翔平有關！

Yahoo奇摩今（5）日公布2023年度「十大運動事件」及「十大運動人物」排行榜，大谷翔平領日本稱霸經典賽，不僅登上十大...

電競／統神領獎怒嗆Toyz惹議 體育署3點聲明回應

由中華民國電競協會舉辦的「2023星光電競大賞頒獎典禮」，在昨天因為邀請前電競選手Toyz擔任「娛樂效果獎」神秘嘉賓，一...

賽事心得／大鵬灣51.5KM鐵人三項 從不會游泳到大破PB！

去年第一次參加大鵬灣時，游泳還是菜鳥，所以只敢報300M的海泳！但當時就立志2023年要挑戰大鵬灣標鐵的1500M海泳！而這場就成為我海泳的轉大人場次！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。