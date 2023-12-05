電競／頒獎典禮「販毒狗」風波 體育署署長重申「零容忍」

由中華民國電競協會舉辦的「2023星光電競大賞頒獎典禮」昨天舉行，因邀請前電競選手Toyz擔任「娛樂效果獎」神秘嘉賓，引發得獎者「統神」在台上怒噴，批製作單位找販毒者頒獎，引發軒然大波，體育署署長鄭世忠下午也親自做出回應。

體育署今早已發表3點聲明，鄭世忠今天下午出席2023台灣運動產業博覽會展前記者會後再度重申體育署隊毒品抱持「零容忍」的決心和態度。

鄭世忠指出，2023星光電競大賞頒獎典禮是表揚活動，是中華民國電競協會規劃，體育署未提供補助，也沒參與活動規劃，更非指導單位，這次是在不知情下被列指導單位，體育署已聯繫電競協會，嚴正告知辦理活動在未經體育署同意下，不得擅自列體育署為指導單位，並要求電競協會道歉。

鄭世忠提到，電競是新興運動，體育署也十分支持，但體育署角色是針對選手和教練培訓為主，其他交由協會規劃運作，這次事件相信電競協會未來辦理活動將更謹慎，也希望風波盡快落幕。