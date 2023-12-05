賽事心得／大鵬灣51.5KM鐵人三項 從不會游泳到大破PB！

去年第一次參加大鵬灣時，游泳還是菜鳥，所以只敢報300M的海泳！但當時就立志2023年要挑戰大鵬灣標鐵的1500M海泳！而這場就成為我海泳的轉大人場次！

游泳一直是很大的罩門，真正學會自由式也是出社會工作之後了。小時候好幾個暑假都有學，但不知道為何就是學不會。大學游泳課考試，體育老師還很沒同理心說為什麼會吃到水…啊就換氣不順啊！

當決定跳鐵人的坑時，游泳就是人生很大的坎…然後這項又是第一個項目，沒有游完，後面兩項也完成不了，一切都會白費，所以後來真的花了很多時間去練習游泳，讓自己終於能稍微不這麼怕水！（怕水程度是連船潛時穿著安全的潛水裝備要跳海時都會軟腳….）

即便有著幾次開放式水域的經驗，但賽前一天的試游，一下水、浪一來我又覺得緊張呼吸不順。大概前100M，都很沒用的在找旁邊的浮標，後來反覆的跟自己說「沒事的！妳會游泳、妳飄的起來！」慢慢的才終於游開來！而且順利的游了300M到海中間的咖啡船！

正式比賽的這天，游泳開始的槍聲響起前，反覆的幫自己心裡建設，不斷地回想前一天試游時的感覺。終於輪到自己下水時，一開始原本想要沿著浮球游，但發現太多人，在起點沒有沿著浮球的線游，要再過去就很難了😢…於是只能趕快找到舒適的頻率往前游，但這場男女生一起下水，完全是水中大亂鬥（去年300M時就有感，這次距離長，感受更深刻…）隨時要一直提防左右邊突然來的手跟腳….感受到游蛙式的人出現時，都要好好迴避一下！

這場比賽游泳要游一個T字型，在海裡看不到路地時，除了看旁邊的浮球，根本不知道自己游了什麼方向…正當竊喜手錶震動告知已經游了1000M，也順利游過兩個擠一堆人的轉彎浮球，看得到前方的陸地了！突然啪的一聲…媽啊！泳鏡被打到，整個是歪掉的狀態….左邊完全看不到….而此時我又剛好在正中間，離左右兩邊都還有一段距離…於是想說，不然就盲游看能到浮球或戒護旁邊都好！中途一度想要原地踩水的方式讓自己有另一隻手可以調蛙鏡…但後來發現，四週都是人，除非游到旁邊，不然根本沒機會…就在眼睛霧霧、浪又一直打過來的狀態下，眼睛閉著奮力游著，這段路真的好漫長…突然有個聲音說「你游反了…」什麼！我是又游回去原本游過的地方了嗎😩 這才發現「不行！如果這樣下去根本游不到終點…」於是趕緊鎖定戒護浮板，游到那邊去調好蛙鏡，這才終於順利的繼續前進…途中一直用手擋著臉，避免蛙鏡再度被踢掉…😢 游著游著，終於上岸了…這才稍微舒緩緊張的情緒。

接下來的腳踏車，蓄勢待發想要在高速公路飆速，但不知為何去程奮力踩，速度就是上不去，一直還是在30km/h，到回程時才終於有35km/h的速度出現。而且兩圈的上高速公路5%陡坡，竟然還掉速到15km/h😩… 真的莫名狀況不佳欸！是那種「你很想騎快，但不知道哪裡卡住…有種好想趕快結束，無法好好享受賽道的感覺！」

看著車錶的距離，終於快要結束腳踏車這個項目了！頭過身就過…游泳跟腳踏車都完成，基本上跑步就妥當了！不！今天並沒有！第一次穿碳板鞋比鐵人賽，起跑時碳板鞋的輕盈，讓人不由自主的想加速，但發現矛頭不對，看著手錶的心率，發現太高了…一直呈現180的狀態….不降速的話，後面一定會爆！這才開始減速…. 一直到大概4K才終於和緩一點…. 不過當我想加速時，心率又跑回180 😞，於是只好繼續抓對自己來說舒適的感覺！原本目標想要1小時內KO 10K的跑步…但後來發現還是來不及！不過，最後還是能平安完賽就好了！

這場大鵬灣的標鐵賽，對我來說除了挑戰長距離的海泳，其實也是明年4月CT113的模擬考，是檢驗自己從5月以來的訓練成果！但看來還是有待加強！😩不過還是要給自己一個很大的掌聲👏，在游泳的過程中，想著過去完全不會游泳的自己，到現在能在海中間迎著浪游泳的自己，其實已經是很大的突破！而且回頭去看去年3月初標鐵的成績，完全大破PB！從4小時17分到3小時20分，從來不是件容易的過程！但妳做到了！👍

「Pressure is privilege，享受對手不斷緊追，想要超越的壓力，學習在當下享受每次的練習和比賽！」